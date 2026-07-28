Украинка, которая живет в Норвегии, показала, какие продукты можно купить на минимальную зарплату.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие граждане нашей страны уехали за границу. Теперь люди вынуждены ассимилироваться в чужих для себя странах, и волей-неволей они сравнивают уровень жизни в новом государстве с тем, что было у них на родине. Украинка, которая живет в Норвегии, рассказала в TikTok, какая минимальная зарплата в Норвегии в евро в час и какие продукты можно купить на эти деньги.

Ранее мы говорили об украинке, которая приехала в Непал и показала, сколько там стоят продукты и завтрак.

Какие цены в Норвегии на продукты и что можно купить на "минималку"

Украинка под ником julibog6 опубликовала видео в своем аккаунте TikTok, где рассказала, какая минимальная зарплата в Норвегии в час и что можно на нее купить. По ее словам, почасовая "минималка" равна 230 кронам, и это зарплата обычной уборщицы.

Девушка отправилась в местный магазин KIWI, чтобы показать подписчикам, сколько стоит мясо, рыба, сыр, макароны и другие базовые продукты, а также сладости и "вкусняшки".

Цены в Норвегии в евро на те продукты, которые выбрала украинка, получились следующими:

консервированные мандарины - 11,90 крон/65 центов/около 600 грн;

арбуз - 14,90 крон/85 центов/около 760 грн;

макароны - 16,90 крон/93 цента/около 860 грн;

тортилья - 11,90 крон/65 центов/около 600 грн;

моцарелла - 26,90 крон/1,47 евро/около 1370 грн;

лосось 100 граммов - 49,90 крон/ 2,70 евро/около 2550 грн;

стейк - 24,90 крон/1,36 евро/около 1270 грн;

брокколи в пачке - 21,90 крон/1,20 евро/около 1120 грн;

йогурт - 26,90 крон/1,47 евро/около 1370 грн;

шоколадка - 19,90 крон/1,10 евро/около 1000 грн.

Конечно, не стоит оценивать цены на продукты в Норвегии в гривнах, так как если платить за них украинской национальной валютой, получается довольно дорого. Однако при зарплате в кронах, по словам автора видео, это довольно неплохая продуктовая корзина - покупки обошлись в 228 крон.

Для сравнения, минимальная зарплата Украине с 1 января 2026 года, по данным Минфина, равна 52 гривням в час и 8647 гривням в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: