В румынском селе 'растут' камни': что известно о загадочных тровантах

Румынские "живые камни" одни из самых живописных в мире.

В румынском регионе Бузэу находится одно из самых загадочных природных мест этой части Европы - скопление тровантов. Они известны туристам, как уникальные "живые камни", рассказал сайт Antena3.

Трованты ежегодно привлекают тысячи посетителей, которые хотят посмотреть на камни необычной формы. Причем даже дорога до камней довольно живописна. Тропа начинается в селе Ульмет в земле Бузэу. И пейзажи вокруг нее довольно необычны.

Маршрут начинается от парковки недалеко от села. Отсюда до скальных образований 30-40 минут пешего подъема.

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Маршрут несложный и подходит даже для семей с детьми. Специальное снаряжение не требуется, но рекомендуется удобная обувь, так как заключительный участок проходит по грунтовым дорогам и холмистым тропам. С учетом остановок для фотографий и любования пейзажами, подъем занимает около двух часов.

Любопытно, что на полпути туристы встречают небольшой киоск на лугу, где можно купить местные освежающие продукты. В продаже соката (местное название кваса из цветков бузины), различные лимонады, а также десерты - блинчики или пончики. Местные жители продают туристам сиропы, джемы и мед.

Дальше продолжается подъем по тропе. Причем вход в саму зону с "живыми камнями" платный - 11 леев с человека (около 107 грн). Также на территории действуют определенные правила. В частности, на камни нельзя залазить.

Что такое трованты

Их называют "живыми", но, конечно, это не совсем так. Они не растут, подобно деревьям. Считается, что это песчанниковые образования, которые сформировались миллионы лет назад в результате естественных процессов цементации песка и минералов. И при этом некоторые образования имеют округлую форму, напоминающую сферы, грибы или силуэты людей.

Название "живые камни" происходит от распространенного представления о том, что эти породы растут и размножаются. В действительности же изменения размеров, наблюдаемые при определенных условиях, связаны с геологическими процессами: вода переносит минералы, которые откладываются вокруг ядра песчаника, что приводит к образованию новых структур.

Подобные образования существуют и в других регионах мира. Но румынские образования считаются особенными из-за разнообразия их форм и концентрации в определенных областях.

Легенды о тровантах

Одна из самых распространенных связа с тем, что камни могут откалываться друг от друга. Поверье говорит, что камни "рождаются". Действительно, после затяжных дождей на поляне появляются группы мелких камней вокруг больших. Будто бы каменный "детский сад".

Ученые объясняют, что в камнях происходт определенные геологические процессы. Они связаны с тем, что вода, циркулирующая через структуру породы, может переносить минералы, отложившиеся вокруг песчаникового ядра, постепенно способствуя появлению новых форм или изменению существующих.

Обмеление Дуная

Напомним, что длительная засуха и отсутствие притока воды из Альп привели к резкому обмелению Дуная в этом году. В венгерском Будапеште уровень реки снизился до 39 сантиметров – всего на 6 сантиметров выше абсолютного исторического минимума, зафиксированного почти 30 лет назад.

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