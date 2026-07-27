Православный праздник сегодня по-народному называют Прохоры-Пармены.

28 июля по новому церковному календарю (10 августа по старому стилю) православная церковь вспоминает апостолов от 70-ти - Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и других учеников Христа.

Они стали одними из первых служителей Церкви и посвятили свою жизнь проповеди христианской веры.

О традициях и запретах этого дня, народных приметах, а также о том, какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю, - рассказываем в материале.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

28 июля по новому церковному календарю православная церковь вспоминает апостолов от 70-ти - Прохора, Никанора, Пармена, Тимона и других последователей Христа. Как говорится в книге Деяний Апостолов, чтобы помогать первым христианским общинам, двенадцать апостолов избрали семерых учеников и поставили их на служение диаконами. Ими стали Прохор, Пармен, Никанор, Стефан, Филипп, Тимон и Николай.

Святой Прохор был учеником и помощником апостола Петра, который позже поставил его епископом Никомидии. Затем он сопровождал апостола Иоанна Богослова, вместе с ним находился в ссылке на острове Патмос, а после возвращения проповедовал христианство в Антиохии, где принял мученическую смерть.

Святой Никанор погиб во время гонений на первых христиан вместе с архидиаконом Стефаном. Тимон стал епископом в Аравии и также был казнен за проповедь Евангелия. Пармен проповедовал в Македонии и, по разным преданиям, либо умер своей смертью, либо также принял мученическую кончину за веру. Практически все семь апостолов от 70-ти пострадали за Христа и стали для верующих примером стойкости, мужества и верности Богу.

В день памяти этих святых молятся о мире и согласии в семье, просят у Бога здоровья, благополучия, душевного спокойствия и помощи для своих близких.

Какой сегодня церковный праздник в старом календаре

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - в этот день чтят память святого равноапостольного князя Владимира Великого, крестителя Киевской Руси.

Какой сегодня праздник - народные традиции дня

В народном календаре праздник называют Прохоры-Пармены. День считается благоприятным для работы в поле и на огороде. В это время копают ранний картофель, собирают зерновые, огурцы, первые помидоры и другие овощи нового урожая. Также принято ходить в лес за последними летними ягодами.

По народным поверьям, сегодня на удачу стоит съесть спелую грушу, а снам, приснившимся в ночь на 28 июля, придают особое значение и считают их вещими.

В этот день, как и всегда, церковь призывает отказаться от злобы, зависти, жадности, мести, сквернословия, сплетен и уныния, а также жить в мире с окружающими.

На Прохоры-Пармены не стоит затевать торговлю, обменивать вещи, совершать крупные покупки или продажи - считается, что такие сделки могут оказаться неудачными и принести убытки.

Народные приметы о погоде 28 июля

Приметы на 28 июля помогают узнать, какой будет погода в ближайшие дни и какой окажется зима:

звезды ярко светят ночью - днем будет гроза;

облака плывут высоко - к теплой и сухой погоде;

утром на траве много росы - день будет солнечным.

Замечают также - если муравьи строят высокие муравейники, то зима будет ранней и суровой.

Кто отмечает именины сегодня

День ангела в этот день отмечает Прохор.

Люди, рожденные в этот день, обычно отличаются спокойным нравом, рассудительностью и надежностью. Они умеют брать на себя ответственность, не боятся трудностей и стараются доводить начатое до конца. Такие люди ценят честность, верность своему слову и близким, а благодаря терпению и умению находить общий язык с окружающими часто становятся хорошими друзьями, мудрыми советчиками и надежной опорой для семьи.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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