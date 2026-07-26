Православный праздник сегодня известен в народе как Пантелеймона Целителя - покровителя врачей, больных и воинов.

27 июля по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают память великомученика и целителя Пантелеймона - одного из самых почитаемых святых, к которому обращаются с молитвами об исцелении и здоровье.

В народе этот день издавна связывают с особыми традициями, запретами и приметами, а святого считают небесным покровителем врачей и всех, кто борется с болезнями.

О том, какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю, а также что можно и нельзя делать 27 июля, - в материале.

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Церковный праздник сегодня в новом календаре

27 июля (по старому стилю - 9 августа) православные верующие чтят память великомученика и целителя Пантелеймона - одного из самых почитаемых святых в христианстве. Его считают небесным покровителем врачей, больных и военных, а к его помощи обращаются с молитвами об исцелении, крепком здоровье, успешном лечении, выздоровлении раненых и сохранении жизни.

Будущий святой родился в III веке в городе Никомидия. При рождении его назвали Пантолеоном. Его отец был язычником, а мать исповедовала христианство, но умерла, когда сын был еще ребенком. Позже юноша обучался врачебному делу у известного лекаря Евфросина.

В то время в городе тайно жили священники Ермолай, Ермипп и Ермократ, скрывавшиеся от гонений. Ермолай познакомил Пантолеона с христианской верой. Окончательно изменить свою жизнь юношу заставило чудо: он увидел ребенка, погибшего от укуса змеи, и, не сумев помочь как врач, горячо помолился Христу. По преданию, ребенок ожил. После этого Пантолеон принял крещение и получил имя Пантелеймон, что означает "всемилостивый".

Святой посвятил свою жизнь служению людям - он бесплатно лечил больных, помогал бедным и нуждающимся, исцеляя их именем Иисуса Христа. За свою веру он принял мученическую смерть, а после его смерти, как свидетельствует церковное предание, по молитвам к святому продолжали совершаться чудеса исцеления.

Сегодня к великомученику Пантелеймону обращаются с молитвами о здоровье своем и близких, просят исцеления от тяжелых недугов, благословения врачам и медицинским работникам. В Украине также молятся святому за раненых защитников, ведь его издавна считают заступником всех, кто страдает от болезней и ран.

Символично, что именно 27 июля в Украине отмечают День медицинского работника, или День медика. Праздник был перенесен на эту дату в честь святого Пантелеймона, чья жизнь стала примером милосердия, самоотверженного служения людям и бескорыстной помощи каждому, кто нуждался в исцелении.

По народному поверью, искренняя молитва в день памяти святого имеет особую силу, а собранные 27 июля лекарственные травы считаются самыми целебными.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - 27 июля чтят память благоверного Аскольда, первомученика Киевского.

Какой сегодня праздник в народном календаре - обычаи и запреты дня

В народе праздник известен как день Пантелеймона Целителя. С ним связаны и народные традиции. Считается, что к этому времени созревает первая капуста, хотя это во многом зависит от региона.

Из первого кочана нового урожая следует испечь пирожки. Ими угощают детей, больных, нуждающихся, соседей. По поверьям, такое доброе дело приносило в дом здоровье, достаток и удачу.

В этот день церковь призывает отказаться от злобы, зависти, сквернословия, осуждения, сплетен и других недобрых поступков. Особым грехом считается отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, ведь святой Пантелеймон всю жизнь милосердно служил людям и исцелял больных.

По народным поверьям, на Пантелеймона не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, особенно работать в поле, на огороде, возить сено или хлеб. Считается, что нарушение этого запрета может навлечь беду и оставить без урожая. Также в старину опасались грозы и молний: верили, что в этот день они особенно опасны и могут повредить посевы или причинить вред человеку.

Народные приметы 27 июля

Приметы на 27 июля помогают узнать, какой будет погода в ближайшие дни и какой окажется осень:

кузнечики громко стрекочут и прыгают - к ясной и сухой погоде;

муравьи закрывают входы в муравейник - скоро пойдет дождь;

на дубе много желудей - год будет урожайным;

капуста рано начала завиваться в кочаны - осень будет холодной.

По народной примете, если 27 июля съесть лист свежей капусты, то удача будет сопровождать во всех начинаниях.

Кто отмечает именины 27 июля

По новому церковному календарю 27 июля День ангела отмечают Пантелеймон, Анфиса, Наум и Савва.

Рожденные 27 июля считаются людьми с открытой душой и большим сердцем. Они отзывчивы, умеют сочувствовать другим и не боятся брать на себя ответственность. Такие люди ценят честность, дорожат близкими и часто становятся теми, к кому обращаются за советом или поддержкой. Их главные качества - доброта, настойчивость и умение сохранять спокойствие даже в непростых ситуациях.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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