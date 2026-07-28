От 470 тысяч до 11 млн гривень: где в Украине самые дорогие и самые дешевые частные дома

Столица возглавила рейтинг самых дорогих регионов.

Стоимость частных домов в Украине существенно отличается в зависимости от региона. Если в Киеве за средний дом просят более 11 миллионов гривень, то в Черниговской области его можно купить менее чем за полмиллиона.

По данным исследования "OLX Недвижимость", которое имеется в распоряжении УНИАН, Киев – лидер по стоимости. Медианная цена частного дома в столице составляет 10,46–11,08 млн грн (234 000–247 800 долларов).

Второе место занимает Киевская область, где в июне средняя цена превысила отметку в 5,5 млн грн (около 123 000 долл.). Замыкает тройку самых дорогих регионов Закарпатская область со стоимостью в диапазоне 5,27–5,38 млн грн (117 800–120 300 долл.).

Видео дня

Среди регионов, где медианная цена превышает 4 млн грн (90 000 долл.), оказались Львовская, Ивано-Франковская и Одесская области.

В то же время в среднем ценовом сегменте аналитики отметили Полтавскую область – в среднем 1,1 млн грн (24 600 долл.), Житомирскую – почти 1,2 млн грн (26 900 долл.), Кировоградскую – 1,2 млн грн (26 900 долл.), Тернопольскую – 2,1 млн грн (47 000 долл.) и Винницкую – 2,8 млн грн (62 600 долл.).

Напротив, самыми дешевыми стали Черниговская область – в среднем 474 тыс. грн (10 600 долл.) и Сумская – 897 тыс. грн (20 000 долл.), что связано прежде всего с ситуацией в сфере безопасности.

Частные дома в Украине – последние новости

В первом полугодии 2026 года интерес украинцев к покупке домов рос. Количество активных объявлений увеличилось на 15%, а среднее количество откликов на одно объявление – на 24%. Медианная стоимость домов составила 78 494 долл.

В июне сообщалось, что медианная стоимость аренды дома в Киеве по состоянию на май составляла 110 тыс. грн, что на 16% выше, чем в мае прошлого года. В ряде населенных пунктов Киевской области рост цен оказался еще более стремительным.

Вас также могут заинтересовать новости: