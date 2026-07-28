29 июля в Киеве будет тепло и сухо, но есть нюанс

В столице ожидается порывистый ветер до 12 м/с.

В среду, 29 июля, киевлян ждет комфортная температура, но усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +14°...+15°, а днем воздух прогреется до приятных +22°...+24°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер со скоростью 7-12 м/с добавит свежести. Атмосферное давление продолжит медленно расти и составит 749-751 мм ртутного столба.

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Во Львове в среду будет ясно. Ночью +11°, днем +25°.

В Луцке будет ясно, ночью +12°, днем +21°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Тернополе 29 июля ночью +12°, днем +24°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +12°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +11°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем будет +27°, ясно.

В Черновцах в среду - ясно, ночью +14°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +13°...+23°, ясно.

В Житомире в среду ночью +13°, днем +21°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+21°, переменная облачность, возможен дождь.

В Черкассах завтра ночью +15°, днем +23°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +24°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +14°...+21°, дождь.

В Одессе 29 июля - ясно, температура ночью +19°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью будет +16°, днем +26°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +17°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +20°, переменная облачность, дожди и грозы.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +19°, дожди и грозы.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +22°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в среду будет ясно, +16°...+25°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +14°, днем +21°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +22°, дождь с грозой.

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