РФ изменила тактику ударов: эксперт объяснил, почему днем ​​теперь летит больше ракет и дронов

По мнению Тимочка, противник преследует несколько целей.

Россия все чаще наносит удары днем, чтобы одновременно парализовать работу городов и нанести больший ущерб гражданскому населению. Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в эфире канала "Киев24".

"Противник преследует несколько целей. Прежде всего – это парализовать нашу экономику, потому что звучат воздушные тревоги, а это значит, что большое количество работников, которые работают, условно говоря, на поверхности, вынуждены покидать свои рабочие места, помещения, уходить в укрытия. Это вызывает постоянную общественную напряженность, потому что родители отдали детей в детские сады, у кого-то родители, друзья, родственники или они сами находятся в больницах, кто-то сейчас где-то в пути. В любом случае такие тревоги и удары всегда вызывают более эмоциональное восприятие", – пояснил он.

По словам Тимочко, враг сознательно рассчитывает на более сильный психологический эффект и большее количество пострадавших.

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"Враг понимает, что днем на улицах городов находится больше людей, больше скоплений гражданского населения. Они надеются таким образом поразить большее количество людей на поверхности, чтобы и другие видели эти смерти. Это общая стратегия геноцида украинского населения", – добавил он.

Дневные атаки РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, во время дневных атак россияне пытались добиться эффекта неожиданности, проверить наши возможности и наличие ракет-перехватчиков типа Patriot.

Офицер резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский считает, что "враг прощупывает возможность применения, например, массированных обстрелов". Да, говорит эксперт, дневная атака – это для создания эффекта неожиданности. В то время, когда в центре города на улицах находится значительное количество гражданских лиц, которые не укрываются, ведь они не готовились к этому, как это часто бывает перед ночью. Соответственно, они могут пострадать даже от падения обломков.

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