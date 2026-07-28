Вышел трейлер 4 сезона 'Теда Лассо': зрителей ждет неожиданный поворот сюжета

Премьера четвертого сезона сериала запланирована на 5 августа 2026 года.

Стриминговый сервис Apple TV показал трейлер четвертого сезона спортивной комедии "Тед Лассо" (Ted Lasso), создателем и исполнителем главной роли которой является американский комик Джейсон Судейкис ("Несносные боссы", "Мы – Миллеры").

Уже известно, что в новом сезоне харизматичного тренера Теда Лассо ждет новый радикальный поворот в карьере, полный сложных испытаний и забавных ситуаций: теперь он будет тренировать женскую футбольную команду "Ричмонд".

Также к своим ролям вернулись Ханна Уоддингем (Ребекка Уэлтон), Джуно Темпл (Кили Джонс), Бретт Голдштейн (Рой Кент), Брендан Хант (тренер Борода) и Джереми Свифт (Лесли Хиггинс).

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Среди новых имен в касте – Таня Рейнольдс (сериал "Половое воспитание"), Джуд Мек ("Снова в деле"), Фэй Марсей (сериалы "Игра престолов", "Андор"), Эшлинг Шарки ("Мир юрского периода: Доминион"), Эбби Герн ("Энола Холмс 2", сериал "Острые козырьки") и Грант Фили ("Пять ночей у Фредди", сериал "Оби-Ван Кеноби").

Премьера четвертого сезона сериала запланирована на 5 августа 2026 года. Он будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

"Тэд Лассо" – интересные факты о сериале

В центре сюжета сериала – харизматичный тренер университетской команды по американскому футболу из Канзаса Тед Лассо, который неожиданно получает предложение возглавить команду-аутсайдера английской Премьер-лиги "Ричмонд". Он вообще не разбирается в европейском футболе, но благодаря своей харизме, доброте и чувству юмора постепенно завоевывает сердца местных жителей и даже выводит команду из глубокого кризиса.

Первый сезон сериала стартовал в августе 2020 года и сразу завоевал сердца критиков и зрителей, а также получил ряд престижных наград и номинаций.

Второй сезон вышел летом 2021 года и также был положительно воспринят, а третий стартовал в марте 2023 года и получил отзывы чуть хуже (но все же положительные).

На этой волне долго циркулировали слухи о закрытии сериала, однако в марте 2025 года было объявлено, что он все-таки получит продолжение.

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