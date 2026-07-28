Землетрясение магнитудой 7,1 потрясло Японию: есть раненые и серьезные разрушения (видео)

В течение ближайшей недели возможны сильные повторные толчки.

Южную японскую префектуру Кумамото 28 июля сотрясло сильное землетрясение магнитудой 7,1. По предварительным данным, пострадали не менее 50 человек. Власти продолжают оценивать последствия стихии, пишет Reuters.

Как сообщается, землетрясение вызвало отключения электроэнергии, пожары, повреждения дорог и мостов, а также частичное обрушение зданий. По информации местных СМИ, только одна больница приняла более 50 пострадавших. Несколько человек получили травмы в скоростном поезде во время подземных толчков.

В результате землетрясения повреждены жилые и коммерческие здания. Сообщается о взрыве в одном из торговых центров, а также о нескольких пожарах. На дорогах появились глубокие трещины, с рельсов сошел грузовой поезд, движение железнодорожного транспорта полностью остановлено. В аэропорту Кумамото закрыли взлетно-посадочную полосу, из-за чего часть авиарейсов отменили или перенаправили.

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Без электричества остались около 40 тысяч домов. Перебои также затронули мобильную связь из-за повреждения линий электропередачи.

В целях безопасности крупнейшие компании, включая производителя микрочипов TSMC, а также Sony и Fujifilm, эвакуировали сотрудников своих предприятий.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями распорядилось эвакуировать более 150 тысяч жителей. Синоптики и сейсмологи предупреждают, что в течение ближайшей недели возможны сильные повторные толчки, а в горных районах сохраняется высокий риск оползней.

Япония считается одной из самых сейсмоопасных стран мира. Она расположена в Тихоокеанском огненном кольце, где происходит около 20% всех землетрясений магнитудой 6 и выше.

Последнее разрушительное землетрясение в Кумамото произошло десять лет назад и унесло жизни 275 человек, а также серьезно повредило знаменитый замок города. Во время нынешних толчков часть его каменных стен вновь обрушилась.

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