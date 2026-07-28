На АЗС в Украине возник дефицит бензина: эксперты предупредили украинцев

Цены на украинских АЗС продолжают расти.

В Украине уже наблюдается дефицит не только дизельного топлива, но и бензина. Из-за перебоев с поставками нехватка топлива может продлиться еще как минимум месяц, сообщил УНИАН основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

"Сейчас мы наблюдаем дефицит всего: дизельного топлива и бензина. Дело в том, что существует довольно серьезная проблема с логистикой. Обычно бензин поставлялся через Дунай, но сейчас мы ничего не можем провезти по Дунаю. Во-вторых, мы не можем заключить контракты в Европе", – пояснил эксперт.

Дело в том, что в этом году судоходство по реке затруднилось из-за рекордного обмеления, что ограничивает возможности перевозки грузов.

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Между тем директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что на рынке появились признаки реального дефицита бензина из-за введения стандарта Е10 – с 1 июля весь бензин в Украине должен содержать до 10% биоэтанола, согласно нормам Европейского Союза.

"Похоже, уже наблюдается реальный дефицит. Нули светятся то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС. Все из-за введения с 1 июля стандарта Е10", – сообщил Куюн.

Леушкин добавляет, что новые требования существенно сузили круг доступных для Украины партий топлива.

"Бензин бывает Е5, Е10 и Е15. Мы можем закупать не всё подряд, а только каждую третью партию. Потому что нам Е5 и Е15 не подходит, а можно только Е10. Если бы мы могли закупать всё, что официально называется бензином, то нам было бы в три раза легче преодолеть эту проблему", – добавил Лёушкин.

По его оценке, рынок приспособится к текущей ситуации примерно через месяц-полтора, когда Украина и европейские поставщики найдут новые источники ресурса. Украинские трейдеры будут закупать небольшие партии топлива в разных странах, в частности в Болгарии и Израиле.

"Месяц-полтора будет затишьем. Тотального дефицита не будет, но перебои будут", – сказал Леушкин.

Рост цен на АЗС

По данным Куюна, за неделю средняя цена на бензин А-95 выросла на 4,3 грн – до 80,88 грн/л, а на дизельное топливо – на 9,34 грн, до 88 грн/л. В отдельных сетях подорожание превысило 16 грн за литр. Он отметил, что без повышения цен на АЗС топливо могут раскупить оптовые потребители. Таким образом, рост цен на топливо продолжится.

"Все спрашивают, будет ли 100 грн за литр? На самом деле, вопрос второстепенный, ведь высокая цена – это не самое худшее, что бывает. Это доказал 2022 год", – добавил Куюн.

В свою очередь, Леушкин в комментарии УНИАН отметил, что дизельное топливо уже может подорожать до 95 грн к концу текущей недели. В то же время бензин приблизится к отметке 90 грн за литр.

"Затем наступит август, и мы будем наблюдать рост до 99 грн за литр, после чего мы упремся в потолок в 100 грн. Эта отметка не столько математическая, сколько психологическая. Я так понимаю, что правительство должно что-то предложить. Возможно, немного снизят налоги, возможно, "Укрнафта" проведет какую-то товарную интервенцию", – отметил Леушкин.

Если никаких решений принято не будет, то, по прогнозу эксперта, цена в 100 грн за литр дизельного топлива может быть достигнута уже примерно 10 августа.

Ситуация на АЗС Украины – главные новости

С 1 июля Украина перешла на новый стандарт маркировки топлива. Топливный эксперт Дмитрий Леушкин тогда предупреждал, что водителям стоит внимательнее относиться к качеству бензина и не гнаться за слишком низкими ценами.

27 июля стало известно, что к концу недели цены на дизельное топливо на украинских АЗС могут вырасти до 95 гривень за литр, а уже на следующей неделе операторы могут преодолеть психологическую отметку в 100 гривень за литр.

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