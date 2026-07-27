Еще 30 тысяч северокорейцев для Путина: СМИ раскрыли, что стоит за новым соглашением РФ и КНДР

По мнению аналитиков, обе стороны получат от такого сотрудничества существенные выгоды.

Северная Корея может в ближайшее время направить в Россию еще около 30 тысяч военнослужащих для поддержки войны против Украины. Если эти данные подтвердятся, это станет очередным шагом к углублению военного союза Москвы и Пхеньяна, а обе стороны получат от такого сотрудничества существенные выгоды, пишет South China Morning Post.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Северная Корея планирует отправить в Россию ещё десятки тысяч военных для поддержки войны против Украины, политический аналитик, специализирующийся на Северной Корее, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения О Кён Соп сказал, что "это вполне правдоподобное утверждение". При этом он подчеркнул, что "это будет взаимовыгодная сделка для обеих стран".

По словам эксперта, постоянный поток дешевой рабочей силы из Северной Кореи дает России "экономически выгодный способ пополнять армию", тогда как "Пхеньян в свою очередь получает деньги и военные технологии".

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О Кён Соп отметил, что из-за войны, которая длится уже более четырёх лет и пяти месяцев с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года, количество желающих поступить на службу в российскую армию сокращается. Из-за этого человеческие ресурсы КНДР становятся все более привлекательным временным решением для Москвы.

Как отмечается в издании, Северная Корея имеет одну из крупнейших постоянных армий в мире – примерно 1,2 миллиона военнослужащих.

По мнению О Кён Сопа, отправка ещё 30 тысяч военных в Россию является "привлекательным предложением" для Пхеньяна, ведь это даёт солдатам ценный боевой опыт. Он также сказал, что Северная Корея давно сталкивается с трудностями в содержании столь большой армии, одновременно тратя ограниченные ресурсы на развитие ядерной и ракетной программ.

Переброску солдат могли обсуждать на встрече в Москве

Издание напомнило, что недавно состоялся четырехдневный визит в Москву министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая встретилась как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главой МИД Сергеем Лавровым.

"Стороны могли обсуждать вопросы союзнических отношений, в частности дополнительную поддержку российской войны", – сказал О Кён Соп, добавив, что в ходе переговоров также могли готовить предстоящий визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Москву.

Журналисты напомнили, что Путин пригласил Кима в Москву еще во время своего визита в Пхеньян в июне 2024 года, когда стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который стал основой их военного сотрудничества.

По мнению профессора Института исследований Дальнего Востока университета Кённам Лима Иль Чхоля, новая переброска войск, скорее всего, будет обоснована положением этого договора о взаимной обороне.

По его словам, Северная Корея может воспользоваться глобальной геополитической нестабильностью, чтобы еще больше укрепить свой статус фактической ядерной державы и ускорить модернизацию армии благодаря передаче современных российских военных технологий.

Какие выгоды получат Россия и КНДР

Эксперт отметил, что особую ценность для КНДР представляет опыт ведения войны с применением беспилотников, современных систем боевой разведки и спутниковых технологий, ведь именно в этих сферах армия десятилетиями оставалась относительно изолированной.

Для России же присутствие северокорейских военных означает возможность пополнить истощённые подразделения без риска политических последствий, которые могла бы вызвать новая масштабная мобилизация.

Лим также отметил, что в последние месяцы Северная Корея резко нарастила производство своих твердотопливных мобильных баллистических ракет малой дальности KN-23 и KN-24 (также известных как Hwasong-11A и Hwasong-11B).

"Теперь, похоже, страна располагает достаточными производственными мощностями не только для обеспечения собственной армии, но и для продолжения производства и экспорта вооружений в Россию", – сказал он.

Рост рисков

Впрочем, возможная переброска северокорейцев в Россию не лишена рисков для КНДР, утверждают эксперты. Большие потери могут стать внутриполитической проблемой для Пхеньяна и повысить риск дезертирства или попадания военных в плен, несмотря на приказ избегать плена любой ценой.

Лим также обратил внимание на риск того, что северокорейские силы специального назначения могут понести серьёзные потери, а также на возможность проникновения нежелательной информации обратно в изолированную страну в результате украинских и западных психологических операций.

"Солдаты, вернувшиеся после войны высокой интенсивности, где доминируют беспилотники и высокоточное оружие, могут страдать от боевой психологической травмы и испытывать трудности с возвращением к обычной службе, что потенциально создаст нестабильность в армии", – сказал Лим.

Крупные потери северокорейских военных или отсутствие убедительной победы России также могут ослабить авторитет Ким Чен Ына и поставить под сомнение правильность его решения об отправке войск, добавил эксперт.

Попадут ли северокорейцы на фронт

Однако не все аналитики убеждены, что вторая волна северокорейских военных в ближайшее время отправится на фронт.

Аналитик по вопросам обороны и научный сотрудник Института политических исследований Асан Ян Ук считает, что Пхеньян может счесть свои обязательства по договору уже выполненными после оказания помощи России в возвращении большей части Курской области.

По его мнению, северокорейских военных могут задействовать не в качестве штурмовой пехоты, а для обслуживания дальнобойной артиллерии и ракетных комплексов на территории России или для охраны тыловых районов в обмен на передачу Москвой современных военных технологий.

Лим также отметил, что возможная новая переброска войск станет "сигналом" для США, Южной Кореи и Японии, а также продемонстрирует, что Россия готова немедленно вмешаться в случае кризиса на Корейском полуострове.

По его словам, северокорейская армия, которая приобретёт значительный современный боевой опыт и будет оснащена передовыми российскими военными технологиями, будет представлять гораздо большую угрозу для безопасности региона.

Россия может получить подкрепление из КНДР

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин получит новое подкрепление из КНДР. По словам украинского президента, речь идет о 30 тыс. военных, которых уже с июня готовятся принять в Воронежской области. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет, рассказал президент. Он добавил, что, в свою очередь, Россия помогает Северной Корее учиться вести войну.

После этого сообщения в КНДР сделали громкое заявление. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон осудила призывы к денуклеаризации, заявив, что ядерное оружие страны является её "самым мощным щитом". Она высказала эти замечания, критикуя совместное заявление министров иностранных дел на Региональном форуме АСЕАН. По словам сестры лидера КНДР, ядерный статус Северной Кореи является "окончательным и необратимым", а её "ядерный потенциал будет последовательно обновляться без каких-либо задержек".

В администрации Путина злобно отреагировали на заявление Зеленского о 30 тысячах солдат из КНДР. "Не считаю необходимым это комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах", – сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

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