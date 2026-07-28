Сенаторы США договорились о законопроекте про санкции против РФ и Ирана, - Bloomberg

Президент США поддержал меру, голосование в Сенате уже близко.

Двухпартийная группа сенаторов объявила о достижении договорённости по долгожданному законопроекту, который позволит президенту США Дональду Трампу вводить больше ограничений против крупных покупателей российских энергоносителей, а также против Ирана.

Трамп дал понять, что поддерживает эту меру, за которую ратовал покойный сенатор Линдси Грэм, и процедурное голосование по ней намечено на вечер вторника, пишет Bloomberg.

Законопроект продлевает санкции против Ирана и особо выделяет российский экспорт газа и нефти, наделяя президента полномочиями вводить пошлины против пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также против пяти стран, в наибольшей степени помогающих России уклоняться от энергетических санкций, согласно тексту, обнародованному во вторник.

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Хотя этого закона долго добивались Грэм и другие горячие сторонники Украины, он может поставить под угрозу и без того нестабильные торговые отношения США с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российских энергоносителей, пишет СМИ.

Некоторые законодатели-демократы выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его как юридическое обоснование для широких новых пошлин.

Законопроект о санкциях - подробности

Сообщается, что у законопроекта высокие шансы пройти Сенат на этой неделе. Палата представителей ушла на августовские каникулы, поэтому законом он станет не раньше сентября.

Законопроект продлевает Закон о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года, предотвращая возможный перерыв в действии полномочий. Этот закон вводит вторичные экономические санкции против неамериканских компаний, ведущих дела с Ираном, и должен был истечь в этом году.

Законопроект также позволяет президенту ввести общую пошлину в 500% на российские товары, импортируемые в США, и дополнительную пошлину в 100% против пяти крупнейших импортёров энергоносителей и стран, которые импортируют российскую сырую нефть или природный газ либо содействуют уклонению от санкций.

Внесённое на этой неделе в последнюю минуту изменение ограничивает новые полномочия по введению пошлин пятью годами.

Ранее Белый дом предпринимал попытки ввести санкции против России, но предоставил ряд временных исключений для продажи нефти после того, как закрытие Ормузского пролива во время войны с Ираном спровоцировало глобальное давление на нефтяные рынки. Срок их действия истёк в прошлом месяце.

Визит Зеленского в США - последние новости

Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, украинский лидер позднее в тот же день должен встретиться с законодателями в Капитолии.

Ранее УНИАН сообщал, что в NYT рассказали, чего Трамп ожидает от встречи с Зеленским. Зеленский, к примеру, надеется возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры в войне Украины против России и добиться большей помощи США в области вооружений, особенно противовоздушной обороны.

Кроме того, мы также рассказывали, что все 100 сенаторов США приглашены на встречу с Зеленским в Капитолии.

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