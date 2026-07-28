Россияне продвинулись на Харьковщине: военные о ситуации вблизи приграничного Артильного

Украинские военнослужащие сдерживают попытки оккупантов продвинуться дальше.

Россияне продвинулись в Харьковской области, "врезавшись" в новое приграничное село. Об этом в комментарии УНИАН заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Артильного.

"Они сейчас пытаются прорваться в сторону Иващиного. Такая попытка сейчас имеет место. Их отбивают, мы пытаемся ликвидировать", – сказал он.

Как известно, Артильное – это село на границе с Россией. Оно находится в Вильхуватской сельской общине Купянского района Харьковской области.

Видео дня

Ранее о том, что враг продвинулся вблизи Артильного, сообщил мониторинговый проект DeepState. Отмечается, что там оккупировано 4,67 квадратных километра, а ещё 22,24 км кв. составляет район проникновения вокруг села.

В "серую" зону, согласно карте DeepState, вошли близлежащие села Устиновка, Иващино и Шевьяковка. Ее протяженность от границы с Россией вглубь Украины составляет ориентировочно 8 км.

Удары России по Харьковской области

Как сообщал УНИАН, ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что все автозаправочные станции от Харькова до Полтавы полностью уничтожены Россией. По его словам, последняя действующая АЗС в поселке Валки была уничтожена российским ударом 26 июля.

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что данные о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной действующей заправки, не соответствуют действительности. Глава ОВА также отметил, что дефицита топлива в Харьковской области нет.

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