30 тысяч военных КНДР могут 'кончиться' через две недели: эксперт оценил их боеспособность

По словам Гетьмана, скорее всего, военные КНДР не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях даже на временно оккупированной территории.

Россия хочет получить ещё 30 тысяч военных из Северной Кореи и уже приступила к подготовке к их приёму. В то же время не стоит ожидать, что новый контингент будет значительно эффективнее предыдущего, ведь даже войска стран НАТО пока не полностью адаптированы к условиям современной войны. Об этом в комментарии УНИАН сказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

"Насколько это большое количество? Судя по темпам, с которыми мы уничтожаем российские войска, на это уйдет около трех недель. А учитывая, что эти солдаты не очень хорошо подготовлены, возможно, около двух недель. Сейчас на линии боевого столкновения находятся 722 тысячи оккупантов, поэтому 30 тысяч – это примерно 4–5%", – сказал он.

В то же время, по словам Гетьмана, скорее всего, северокорейские военные не будут принимать непосредственного участия в боях даже на временно оккупированной территории Украины.

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"Ведь согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 3314, если северокорейские военные пересекут границу Украины, Северная Корея будет считаться государством-агрессором. Тогда Украина будет иметь право применять против нее силу, а военные объекты на территории КНДР станут законными целями – вплоть до руководства страны", – сказал Гетьман.

Поэтому, по его мнению, северокорейских военных, скорее всего, разместят за пределами Украины.

"Они уже воевали на территории Российской Федерации, в Курской области, но не пересекали украинскую границу. Судя по тому, как они атаковали, их тактика соответствует периоду между Первой и Второй мировыми войнами. Даже во время Второй мировой такие атаки уже почти не применялись", – считает эксперт.

Он пояснил, что не стоит ожидать от военных из КНДР лучшей адаптации к условиям современной войны.

"Считать, что они адаптируются к современной войне, – это очень сомнительное предположение. Даже европейские страны и государства НАТО еще не полностью к ней готовы. Их военные приезжают в Украину перенимать опыт, а мы уже проводим учения по ведению современной, в частности дронной и гибридной, войны. Поэтому, даже если немецким, британским или французским военным ещё нужно совершенствовать подготовку, не стоит считать, что северокорейские солдаты стали готовы к современной войне только благодаря обучению россиян", – подытожил он.

Россия хочет принять ещё 30 тыс. военных из Северной Кореи

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ уже приступила к подготовке к приему 30 тыс. солдат из КНДР.

Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

Он добавил, что Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их вооружение – дает им опыт реального применения оружия.

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