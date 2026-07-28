Украина способна этой зимой вызвать частичный блэкаут в России, – эксперт

Существуют области, которые являются наиболее уязвимыми для экономики России, заявляет эксперт.

Сейчас уже много говорят о том, что зима в Украине, а в частности и в Киеве, будет не из легких, учитывая ожидаемые очередные удары страны-агрессора России по нашей энергетике. Впрочем, у Украины также есть возможности ответить врагу. О самых уязвимых местах для российской экономики и возможности блэкаута в РФ УНИАН поговорил с Владимиром Омельченко, директором энергетических программ Центра Разумкова.

Какие именно объекты – ТЭС, ГЭС, подстанции, теплосети, НПЗ – являются наиболее уязвимыми и критическими для украинских ракет и дронов?

У меня есть своя точка зрения, неофициальная. Она заключается в том, что наиболее уязвимые для российской экономики точки – это прежде всего экспортные терминалы на Балтийском и Черном морях.

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Если говорить о Балтийском море, то это терминалы Усть-Луга, Приморск, Высоцк, а на Черном море – Шесхарис и Туапсе. Это самые важные и уязвимые точки для экономики России.

А также это главные подстанции компании "Транснефть", которые перекачивают нефть по экспортным маршрутам.

Всё остальное, на мой взгляд, – НПЗ даже не так важны, другие какие-то объекты. Самые важные – терминалы, потому что без терминалов они не смогут экспортировать нефть, а значит, получить валютные поступления.

Также можно отметить танкерный флот, который проходит через Чёрное и Балтийское моря. Это тоже могут быть важные военные цели.

Какие же все-таки наиболее уязвимы с точки зрения слабых мест для ударов? Какие проще всего разбить, менее защищены.

Можно разрушить что угодно, что менее защищено. Потратить массу ракет, а эффекта не будет. Поэтому здесь нужно анализировать. Есть то, что наиболее важно для российской экономики и может её разрушить. Я это назвал.

Чем принципиально отличается уязвимость российских и украинских энергосистем с точки зрения генерации и резервов?

Принципиально ничем не отличается. Потому что в основном все системы были построены в Советском Союзе.

Единственное, что можно сказать: Россия менее подготовлена, у них менее защищена инфраструктура. Украина за эти годы многое защитила, особенно это подстанции "Укрэнерго". Россия этого не сделала. Кроме того, в Украине за это время построено значительное количество распределенной генерации.

Также большая проблема для России – масштабы страны, которые очень трудно защитить. То есть обеспечить противовоздушную оборону и физическую защиту всех этих объектов.

Насколько российская энергосистема обладает запасом прочности, чтобы компенсировать потери от ударов? Могут ли ВСУ довести до блэкаута на значительной территории России?

Это возможно. Но по всей России это сделать сложно, это могут быть локальные повреждения российской энергетики, локальные региональные отключения электроэнергии. Также, вероятно, могут произойти перебои в энергоснабжении ведущих российских военных предприятий.

Это возможно. Я думаю, что у украинских Вооруженных сил уже есть соответствующие средства для того, чтобы этого добиться. Но не по всей России в целом, а в отдельных локальных точках.

Могут ли страны через какие-то каналы договориться о том, что в сфере энергетики этой зимой они не будут наносить удары?

Чтобы Украина и Россия договорились? Я думаю, что сегодня в Белом доме между президентами США и Украины и будут идти разговоры на эту тему.

Я думаю, что одно из этих предложений и будет выдвинуто в адрес России. Захочет ли Россия на это пойти – это большой вопрос, потому что они действуют нерационально.

Но такое предложение, думаю, будет. Есть вероятность, что такое совместное предложение Трампа и Зеленского может быть выдвинуто.

справка Владимир Омельченко Директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко - директор энергетических программ «Центра Разумкова» Он является автором более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. С февраля 2007 г. был экспертом «Центра Разумкова», с 2013 года - директор энергетических программ.

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