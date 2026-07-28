Какой подержанный iPhone купить в 2026 году: названы 6 самых выгодных моделей

Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE 2022, который работает на мощном чипе A15 Bionic и совместим с iOS 27.

Покупка подержанного iPhone в 2026 году выгодна, если выбрать правильную модель, которая проработает еще несколько лет и получит новые обновления. Эксперты выбрали 6 старых моделей iPhone, которые предлагают лучшее сочетание производительности, срока поддержки iOS и стоимости.

На первое место поставили iPhone 15 Pro. Смартфон получил мощный процессор A17 Pro, поддержку Apple Intelligence, титановый корпус, разъем USB-C, кнопку Action Button и экран ProMotion с частотой до 120 Гц.

Модель особенно подойдет тем, кто хочет получить современный iPhone с поддержкой iOS на долгие годы. А его камера даже спустя три года остается одной из лучших на рынке за счет основного сенсора на 48 мегапикселей и продвинутому зуму.

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Тем, кому не нужны ИИ-функции, стоит обратить внимание на iPhone 14 Pro. Он оснащен ярким OLED-экраном с частотой 120 Гц, Dynamic Island и батареей на целый день работы. При этом стоимость флагмана на вторичном рынке заметно ниже, чем у более новых Pro-моделей.

iPhone 13 назвали лучшим вариантом по соотношению цены и возможностей. Он предлагает OLED-дисплей на 6,1 дюйма с высокой четкостью и глубоким черным цветом, мощный процессор A15 Bionic и хорошие камеры с оптической стабилизацией. Кроме того, базовая версия уже оснащена 128 ГБ памяти, тогда как у iPhone 12 начальная конфигурация стартует с 64 ГБ.

Если важны автономность и большой дисплей, обозреватели рекомендуют iPhone 13 Pro Max. В 2026 году 6,7-дюймовый OLED-дисплей с ProMotion не кажется хуже современных панелей, а батарея способна отработать полный рабочий день. Однако стоит помнить, что фактическое время работы б/у устройства напрямую зависит от состояния батареи.

Тем, кто хочет отказаться от Lightning, подойдет обычный iPhone 15. Он получил порт USB-C, основную камеру на 48 Мп, Dynamic Island и более легкий корпус по сравнению с iPhone 15 Pro, а процессор A16 Bionic все еще подходит для любых задач.

Для пользователей с максимально ограниченным бюджетом подойдет iPhone SE (2022). Несмотря на устаревший дизайн с кнопкой Home и крохотный по меркам 2026 года 4.7-дюймовый IPS-экран, модель работает на мощном чипе A15 Bionic, поддерживает сети 5G и совместима с iOS 27.

Перед покупкой поддержанного iPhone специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько важных моментов:

состояние аккумулятора (лучше выбирать устройство с уровнем емкости не ниже 80%);

совместимость с актуальной версией iOS;

объем памяти – в 2026 году оптимальным считается не менее 128 ГБ;

историю ремонта и замененных компонентов;

отсутствие блокировки Activation Lock и привязки к оператору;

наличие гарантии и возможности вернуть устройство.

Пользователям также напоминают, что понятия "подержанный" и "восстановленный" смартфон – не одно и то же. Профессионально восстановленные устройства проходят диагностику, очистку, тестирование и продаются с гарантией, тогда как обычный подержанный iPhone продается в исходном виде после прежнего владельца.

По информации Bloomberg, Apple представит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone 9 сентября. Старт продаж ожидается до конца месяца, тогда как базовый iPhone 18, iPhone 18e и второе поколение iPhone Air дебютируют только весной 2027 года.

Напомним, Apple накануне открыла доступ к публичной бета-версии iOS 27, благодаря чему пользователи iPhone 11 и новее могут протестировать новую систему за два месяца перед финальным выпуском.

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