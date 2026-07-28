Морским птицам на Аляске обрезали несколько перьев: результат оказался неожиданным

За этот эксперимент ученых птицы заплатили очень высокую цену.

Ученые провели необычный эксперимент с трехпалыми чайками (моевками) на Аляске, частично подрезав им перья на крыльях и хвосте, чтобы затруднить полет.

Результаты оказались неожиданными: часть птиц погибла, но те, кому удалось выжить и вернуться, в следующем году размножались более успешно, пишет Times of India. Отмечается, что исследование охватило 251 птицу, за которыми наблюдали с 2021 по 2024 год. Ученые хотели выяснить, как дополнительные энергетические затраты во время выращивания птенцов влияют на дальнейшую жизнь морских птиц.

Участников эксперимента разделили на три группы. Одну группу птиц регулярно подкармливали, второй – после откладки яиц подрезали три маховых пера на крыле и два пера на хвосте, а третья оставалась контрольной.

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Из-за менее эффективного полёта птицы были вынуждены тратить значительно больше энергии. Это сразу сказалось на размножении: лишь 10 % птенцов из этой группы смогли подрасти настолько, чтобы покинуть гнездо. Для сравнения, в контрольной группе этот показатель составлял 43%, а среди подкормленных птиц – 44%.

Кроме того, птицы с повышенными энергетическими затратами покидали колонию примерно на 10 дней раньше остальных и быстрее начинали сезонную миграцию.

Для отслеживания маршрутов исследователи установили на каждую птицу миниатюрные геолокаторы. Выяснилось, что после тяжелого сезона размножения моевки преодолевали значительно большие расстояния во время миграции через северную часть Тихого океана.

По мнению учёных, это позволяло птицам добраться до более богатых кормовых районов и восстановить силы.

Именно те особи, которые совершили более длинные перелёты и вернулись в колонию, чаще успешно выводили потомство в следующем году.

Но за это пришлось заплатить высокую цену

Несмотря на преимущества для будущего размножения, такая стратегия значительно снизила шансы птиц на выживание.

Лишь 67% моек с подрезанными перьями вернулись к местам гнездования в следующем году. Для сравнения: среди контрольной группы выжили 83% птиц, а среди тех, кого подкармливали, – 90%.

Исследователи считают, что это является примером так называемой энергетической гибкости – способности животных перераспределять запасы энергии между размножением, миграцией и собственным выживанием в зависимости от условий.

Учёные также отметили, что результаты исследования могут помочь лучше понять, как морские птицы будут реагировать на изменения климата. Если из-за потепления океана им придётся тратить больше энергии на поиск пищи, это может повлиять на их способность выживать и размножаться в будущем.

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