У побережья США рекордное нашествие акул: исследователи выяснили причину миграции

Акулы, вслед за другими морскими обитателями, меняют маршруты миграции и даже места, где выводят потомство.

Этим летом у побережья США резко возросло количество акул. Как пишет Gizmodo, ученые объясняют это повышением температуры океана. Из-за этого хищники вынуждены менять привычные маршруты миграции и уходить дальше на север в поисках более прохладных вод.

За последнее десятилетие температура Мирового океана неоднократно достигала рекордных значений. Как отмечает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), океан поглощает более 90% избыточного тепла, которое накапливается из-за выбросов парниковых газов.

Поскольку акулы являются холоднокровными животными, слишком теплая вода для них неблагоприятна. Из-за этого многие виды вынуждены расширять свои ареалы и смещаться на север вдоль восточного побережья США.

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На пляжах Нью-Йорка закрывают зоны для купания

Отдыхающие уже получили многочисленные предупреждения о появлении акул в популярных местах отдыха, в частности на пляже Рокавей-Бич в штате Нью-Йорк. Только на этом пляже с конца мая по начало июля зафиксировали 23 случая появления акул. Причем 16 из них пришлись на первую неделю июля.

Из-за активности хищников популярные пляжи штата Нью-Йорк временно закрывали для отдыхающих. Для контроля ситуации парковая полиция использует дроны, которые патрулируют прибрежные воды и помогают своевременно обнаруживать акул.

Похожая ситуация наблюдается и у побережья Калифорнии, где из-за потепления океана всё чаще замечают молодых больших белых акул, продвигающихся на север. На одном из видео даже зафиксировали, как молодая большая белая акула выпрыгнула из воды неподалеку от человека, катавшегося на волнах на доске для бодиборда.

Как акулы меняют места обитания

Быстрое потепление океана заставляет многие морские виды перемещаться ближе к полюсам, где вода прохладнее. Одним из таких примеров стала самка большой белой акулы длиной 3,6 метра, весом около 450 килограммов. Её впервые заметили у побережья Монтаука (штат Нью-Йорк) в июне. По данным морской исследовательской организации OCEARCH, акула движется по необычному маршруту в направлении канадских вод Атлантического океана.

Подобный путь выбрала и другая большая белая акула по имени Контендер. Ее длина превышает 4,2 метра, что делает ее одной из крупнейших акул, когда-либо помеченных спутниковыми метками в Атлантике.

Исследование, опубликованное в апреле, показало, что атлантические тупорылые акулы также меняют свое поведение из-за потепления воды. Они начали перемещать прибрежные участки, которые используют в качестве "детских садов" для молодых акул, дальше на север вдоль восточного побережья США, где температура больше подходит для развития потомства.

Представляет ли это опасность для людей

Из-за изменения маршрутов миграции люди и в дальнейшем будут все чаще видеть акул в местах, где раньше они почти не встречались. В то же время специалисты подчеркивают, что это не обязательно плохая новость.

Ведь акулы являются важной частью морских экосистем и помогают поддерживать их равновесие.

"Популяции акул долгое время сокращались из-за чрезмерного вылова. Поэтому увеличение их численности может свидетельствовать о восстановлении этих видов", – отметил исследователь акул Нил Хаммершлаг в эфире NewsNation Morning in America.

Эксперты также напоминают, что люди не являются естественной добычей акул. Более того, статистически вероятность погибнуть от удара молнии значительно выше, чем стать жертвой смертельного нападения акулы. По оценкам специалистов, риск смертельного нападения составляет примерно один случай на 3,7 миллиона человек.

Угрозы для птиц

Напомним, по словам исследователей, более половины видов всех перелетных птиц в настоящее время сокращают свою численность из-за совокупности антропогенных угроз. Речь идет о том, что выживание миллиардов перелетных птиц зависит от целой сети природных территорий, расположенных в разных странах. Среди основных факторов – утрата естественных сред обитания, инвазивные виды, столкновения со зданиями, охота, незаконная торговля, использование токсичных пестицидов и гибель птиц в рыболовных сетях.

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