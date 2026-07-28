Озеро под Антарктидой не замерзает уже 15 миллионов лет: ученые объяснили, в чем секрет

Особый интерес вызывает вопрос о возможном существовании жизни. Поскольку солнечный свет никогда не проникает под лед, фотосинтез в озере невозможен.

Под 4-километровой толщей льда в Антарктиде скрывается одно из самых необычных мест на планете – гигантское озеро Восток. Несмотря на экстремальные морозы, отсутствие солнечного света и изоляцию от атмосферы на протяжении 15 млн лет, водоем остается жидким.

Исследователи объяснили, какие природные механизмы позволяют ему не превращаться в лед, пишет Spacedaily. Озеро Восток находится в той части Антартиды, где температура воздуха достигает -55 °C. Сам водоем по площади сопоставим с озером Онтарио. Его длина достигает 250 км, а ширина – около 50 км. При этом ученые считают, что по объему воды Восток может даже превосходить канадское озеро благодаря значительно большей глубине.

Главный секрет озера заключается в сочетании сразу нескольких природных факторов. Толстый ледяной щит работает как мощный теплоизолятор, не позволяя теплу быстро уходить наружу. Одновременно из недр Земли постоянно поступает небольшой геотермальный поток, который поддерживает температуру у дна. Кроме того, огромное давление почти 4 км льда снижает температуру замерзания воды примерно до -3 °C.

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Исследователи подчеркнули, что вода в озере действительно очень холодная – ее температура оценивается примерно в -3 °C, однако при столь высоком давлении она остается жидкой.

Еще одной особенностью Востока является постоянное движение воды. В одних районах нижняя часть ледника постепенно тает, а в других вода снова замерзает, образуя так называемый аккреционный лед. Благодаря этому процессу между озером и ледником происходит непрерывный обмен, который поддерживает существование водоема.

Ученые отметили, что озеро нельзя считать полностью изолированным. Хотя оно скрыто под ледяным щитом уже около 15 млн лет, вода в нем постепенно обновляется. По различным оценкам, полный обмен воды может происходить за период от нескольких тысяч до более 100 тыс. лет.

Есть ли жизнь в этом озере

Особый интерес вызывает вопрос о возможном существовании жизни. Поскольку солнечный свет никогда не проникает под лед, фотосинтез в озере невозможен. Если микроорганизмы там действительно существуют, они могут получать энергию за счет химических реакций между водой и горными породами.

В образцах аккреционного льда ученые уже находили следы микроорганизмов и фрагменты ДНК. Однако доказательств существования жизни в самом озере пока нет.

Именно поэтому озеро Восток считается одним из важнейших объектов современной науки. Исследования помогают понять, как жидкая вода способна сохраняться под многокилометровым слоем льда без солнечного света. Эти данные могут стать ключом к поиску жизни на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна, где, по мнению ученых, также могут существовать скрытые подледные океаны.

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