Удар Украины по иранскому судну в Каспийском море может крепче связать две войны, - NYT

Украина все чаще изображает свою войну с Россией и войну на Ближнем Востоке как взаимосвязанные явления.

После украинского удара по иранскому кораблю в Каспийском море войны в Украине и в Иране могут сблизиться, говорится в статье The New York Times. Авторы пояснили, что этот эпизод стал нехарактерным прямым столкновением между двумя странами, которые многие годы находились по разные стороны баррикад.

"Удар Украины по иранскому грузовому судну в Каспийском море, нанесенный в минувшие выходные, подчеркнул связь между войнами, которые ведут две страны, усилил напряженность между ними, а также повысил риск более прямой конфронтации", - говорится в статье.

При этом напоминается, что с 2022 года Иран поставляет России ударные беспилотники-камикадзе, которые оккупационная армия массово применяет против Украины. Речь идет о передаче технологии, которая была разработана в Иране, и подготовке российских военных иранскими инструкторами. Также есть информация о поставках России иранских баллистических ракет.

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Украина разработала собственную систему защиты от беспилотников. И когда Иран начал обстрел соседних стран такими же беспилотниками, Украина предоставила свой опыт союзным странам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

"Украина все чаще изображает свою войну с Россией и войну на Ближнем Востоке как взаимосвязанные явления, заявляя, что Иран и Россия оказывают друг другу помощь в своих конфликтах", - говорится в статье.

Авторы напомнили, что по словам Владимира Зеленского, украинские спецслужбы собрали доказательства того, что Россия предоставляла Ирану спутники для наблюдения за странами Персидского залива и американскими военными базами в регионе. Это помогло Тегерану планировать и осуществлять атаки. И именно в тот день Украина атаковала иранское судно в Каспийском море:

"Это самое явное на сегодняшний день свидетельство того, что затянувшийся опосредованный конфликт Киева с Тегераном может перерасти в более прямое противостояние".

Журналисты предположили, что используя все эти аргументы во время встречи в США Владимир Зеленский попытается убедить Дональда Трампа в том, что Украины и Соединенных Штатов один и тот же враг. И это может быть поводом "выступить за более тесные военные связи".

Визит Зеленского в США - последние новости

Напомним, что во вторник, 28 июля, у Владимира Зеленского запланирована встреча с Дональдом Трампом. Журналисты предполагают, что Зеленский надеется возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры в войне Украины против России и добиться большей помощи США в области вооружений, особенно противовоздушной обороны. Аналитики также полагают, что, вероятно, лидеры также обсудят возможность прекращения дальних авиаударов между Россией и Украиной.

Также во вторник пройдет встреча Зеленского с сенаторами США в Капитолии. Все 100 сенаторов приглашены на нее. Предполагается, что главной темой станет закон об антироссийских санкциях, который разработал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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