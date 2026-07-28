Составлен топ-5 лучших RPG последних лет, в которых легко провести 100+ часов

При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

За последние пять лет поклонники RPG с открытым миром получили не так много по-настоящему крупных релизов. Рост стоимости разработки, длительные производственные циклы игр такого масштаба и осторожность издателей инвестировать в новые IP привели к тому, что ежегодно выходило всего несколько действительно заметных проектов. Тем не менее среди них нашлись игры, которые уже успели стать современной классикой.

Журналисты Game Rant составили рейтинг лучших RPG с открытым миром, вышедших с 2020 года. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, развитие персонажа, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

5. Tainted Grail: The Fall of Avalon

Главным сюрпризом списка стала Tainted Grail: The Fall of Avalon. Несмотря на статус AA-проекта и сравнительно скромный бюджет, проект сумел впечатлить поклонников жанра даже сильнее последних работ Bethesda и Obsidian.

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Многие тематические СМИ называют Tainted Grail "польским ответом Skyrim". Это классическая RPG от первого лица с открытым миром, полным чудовищ и интересных локаций. Дополняют картину необычная интерпретация легенд о короле Артуре, взрослый сюжет и глубокая прокачка персонажа.

4. Dragon's Dogma 2

На старте Dragon's Dogma 2 столкнулась с валом критики из-за плохой оптимизации и большого количества микротранзакций. Но со временем ситуация заметно улучшилась: разработчики выпустили крупные обновления, убрали платный контент, а стоимость игры снизилась c 2199 до 1399 грн.

Сегодня Dragon's Dogma 2 ценят прежде всего за одну из лучших боевых систем в жанре, разнообразные классы и уникальную механику спутников Pawn, которая регулярно создает непредсказуемые игровые ситуации. В октябре выйдет масштабное дополнение Dark Arisen, которое предложит более 25 часов нового контента.

3. Final Fantasy VII Rebirth

Замыкает тройку Final Fantasy VII Rebirth – вторая часть ремейка культовой JRPG. Авторы отмечают, что игра получилась настолько масштабной, что на ее прохождение легко можно потратить 100+ часов.

Огромный открытый мир наполнен побочными заданиями и мини-играми, а эмоциональная история, зрелищные сражения и проработанная режиссура делают проект одним из самых амбициозных RPG в истории.

2. Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 стала огромным шагом вперед для чешской студии Warhorse. Если первая часть была амбициозной, но не лишенной недостатков, то сиквел превратил ее создателей в одних из ведущих представителей жанра.

Проект предлагает максимально реалистичное путешествие по Богемии XV века, сочетая глубокую ролевую систему, насыщенный сюжет и возможность буквально жить жизнью средневекового человека. По мнению журналистов, именно Deliverance 2 задала новый стандарт исторических RPG.

1. Elden Ring

Первое место ожидаемо заняла Elden Ring, которая спустя несколько лет после релиза по-прежнему считается эталоном RPG с открытым миром.

Ни одна игра, вышедшая после 2022 года, пока не смогла превзойти творение FromSoftware по масштабу, свободе исследования и чувстве неизведанности. Огромный мир, отсутствие подсказок, продуманный лор и безграничные возможности для создания собственного билда сделали Elden Ring одной из самых влиятельных игр поколения.

Напомним, в 2027 году на ПК, Xbox и PS5 выйдет совершенно новое сюжетное дополнение "Баллады Прошлого" для Witcher 3 с Геральтом в главной роли. Разработчики обещают, что по количеству контента оно будет сопоставимо с "Кровь и Вино".

В Steam проходит распродажа польских игр, на который можно по рекордной скидке купить Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty.

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