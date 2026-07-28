Придется ли киевлянам зимой убегать в деревни и рубить дрова: прогноз эксперта

Она отметила, что вряд ли многие киевляне уедут за границу, поскольку подавляющее большинство людей уже определились, где будут жить.

В случае усиления российских обстрелов Киева зимой 2026-2027 годов многие киевляне могут временно выехать из города. В то же время массового переселения в села не ожидается, а жизнь на даче с отоплением дровами, скорее всего, останется добровольным выбором, а не необходимостью. Об этом в комментарии УНИАН сказала кандидат экономических наук, специалист НАН Украины по вопросам качества жизни населения Людмила Черенько.

По её словам, сейчас раздаются призывы заранее подготовить запасные варианты на случай усиления вражеских ударов зимой. Существует понимание того, что государство и местные власти не смогут полностью взять на себя финансовую и организационную ответственность за перемещение людей в случае повторения ситуации прошлой зимой, когда из-за российских обстрелов отсутствовали свет, отопление и вода.

"Здесь делается ставка на то, чтобы снизить нагрузку на городскую инфраструктуру, если подобная ситуация повторится этой зимой. Чтобы люди, у которых есть такая возможность - в частности, отапливаемые дачи, удаленная работа или средства на аренду жилья на зиму в каком-либо областном центре, - максимально позаботились о себе сами", - отметила Черенько.

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Она подчеркнула, что, по разным оценкам, прошлой зимой, когда возникли серьезные проблемы не только с электроэнергией, но и с отоплением, немало людей уехали из Киева.

"Это не было критически большое количество, ведь большинство осталось в столице. Называли цифры от 10 до 40%, поэтому, скорее всего, речь идет о 20-30% людей, которые прошлой зимой временно уехали из Киева", - сказала Черенько.

Уедут ли из Киева больше людей этой зимой

В то же время она не исключила, что этой зимой доля людей, у которых будет возможность уехать в случае обострения ситуации со светом или теплоснабжением, может быть выше. Она отметила:

"Кто-то договорится о временном переезде к родственникам, которые живут в просторном и комфортном жилье, у кого-то есть запасное жилье. Думаю, многие люди боятся повторения прошлой зимы и воспользуются такой возможностью. Особенно это будет актуально для тех, кто работает онлайн или может взять отпуск, чтобы на время уехать, в частности ради детей".

В то же время она добавила, что этой зимой в случае серьёзных обстрелов, которые приведут к длительным отключениям света, из Киева может уехать больше людей, чем в прошлом году. По её словам, если обстрелы будут приводить лишь к почасовым отключениям электроэнергии, большинство горожан уже сможет к этому приспособиться, ведь они приобрели доступные им средства энергонезависимости. В таком случае массового выезда не будет.

"А если обстрелы будут мощными, значительная часть людей сразу же решит уехать, если у них будет такая возможность. Кстати, прошлой зимой, в разгар проблем с электро- и теплоснабжением, некоторые люди, у которых были средства, даже снимали гостиничные номера в районах Киева, где ситуация была спокойнее, или в полностью энергонезависимых отелях. Они были вынуждены искать такой вариант, поскольку должны были оставаться в городе и работать. Ведь не все могут бросить работу и уехать из Киева", - сказала Черенько.

Куда могут уехать киевляне

Она отметила, что вряд ли большое количество киевлян уедет за границу, поскольку подавляющее большинство людей уже определилось, где будет жить.

"Если ситуация будет такой же, как прошлой зимой, не думаю, что поток людей, выезжающих за границу, увеличится. К сожалению, все эти проблемы уже стали привычными. Люди уже определились, где жить, особенно те, кто находился за границей и вернулся", - сказала Черенько.

По её словам, властям выгодно, чтобы часть людей могла позаботиться о себе самостоятельно. Ведь если в определённом месте, в частности в Киеве или другом населённом пункте, возникнет серьёзная проблема, меньшее количество людей будет легче временно переселить.

Черенько отметила, что значительного переселения горожан в села точно не будет, поскольку многие люди привязаны к городу работой и образом жизни. Она подчеркнула:

"Разве что, не дай Бог, ситуация будет более серьёзной, чем прошлой зимой. Тогда она может измениться. В то же время люди, скорее всего, будут ориентироваться не на села, а на небольшие города, где есть комфортное жильё и инфраструктура. На пятом году войны, когда мы уже столько всего видели и пережили, людям вряд ли придется учиться рубить дрова в селах. Надеюсь, до такого не дойдет. Если человек решит жить на даче и рубить дрова, это скорее будет его собственным выбором, а не необходимостью".

По её словам, меньше всего возможностей для выезда будет у пенсионеров и одиноких людей. Поэтому руководство общин в первую очередь должно заботиться о социально незащищённых людях, в частности об одиноких пожилых людях, у которых нет родных, а также о тяжелобольных.

Обстрелы Киева зимой

Как сообщал УНИАН, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут подчеркнул, что зима 2026-2027 годов может стать самой тяжелой для украинцев, поскольку мы по-прежнему не можем противостоять российской баллистике.

Он сказал, что миллионы людей ужасно пережили зиму. Многие остались без света и, соответственно, без воды и тепла.

По его словам, каждый должен уже сейчас, в июле, обдумать, где он будет зимой. Он предположил, что некоторым стоит подумать о выезде из города в деревню, районный центр или даже за границу.

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