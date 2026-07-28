7 вещей, которые обычно происходят только с людьми, которых глубоко уважают

Когда человека по-настоящему уважают, его жизнь становится легче.

Жить жизнью, в которой люди вас глубоко уважают, это прекрасно. Ведь ваша жизнь буквально становится легче. Большинство людей любят быть занозами в жизни других и тянуть их вниз. Но когда люди вас уважают, они не только перестают выступать препятствиями, но и начинают активно пытаться помочь вам достичь величия.

Если вы не замечаете этих признаков, воспримите это как обратную связь и освойте инструменты, позволяющие вызывать уважение, пишет Your Tango. Есть минимум 7 вещей, которые переживают только глубоко уважаемые люди.

1. Другие начинают казаться им отзывчивыми

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Некоторые люди в целом убеждены, что мир невероятно эгоистичен, и не назвали бы окружающих отзывчивыми. С другой стороны, мир кажется довольно отзывчивым тем, кто вызывает большое уважение.

Это связано не просто с разницей в восприятии, а с тем, что люди, вызывающие уважение, переживают мир иначе, чем те, кто его не вызывает. Даже самые эгоистичные личности могут быть склонны помогать тем, кого глубоко уважают.

Так что, если вам кажется, что мир очень отзывчив к вашим нуждам, это признак того, что окружающие вас уважают.

2. У них есть уважение (а не гордыня) к себе

В этом мире есть три типа людей.

Люди первого типа хорошие, но не чувствуют себя хорошо в отношении самих себя. Им не хватает самоосознания, они не излучают особой уверенности и из-за этого не получают уважения от других.

Затем есть люди, которые в чём-то не хороши, но ведут себя так, будто хороши. Эти люди – заблуждающиеся нарциссы, и ничто не заставляет людей терять к вам уважение сильнее, чем нарциссизм.

Наконец, есть люди, которые в чём-то хороши и при этом чувствуют себя хорошо. Такие люди находятся в гармонии, и их уважают окружающие.

Вы наверняка слышали, что люди относятся к вам так, как вы относитесь к себе. Если вы относитесь к себе хорошо, они будут поступать так же. Так что, если вы глубоко уважаете себя, это признак того, что и окружающие вас уважают.

3. Им доверяют решение проблем

Будь то конфликты на работе или даже в личной жизни, вы – пожарная бригада, которая тушит чужие пожары.

При этом у этих людей могут быть разные доверенные лица. Они могут доверяться другим, раскрывая свои сокровеннейшие секреты. Но, в отличие от этих доверенных лиц, именно к вам другие бегут за решениями, которые действительно работают.

Хотя это одновременно и благословение, и проклятие, если все обращаются к вам за советом и действительно к нему прислушиваются, это признак того, что вас глубоко уважают.

4. Они скромны, хотя у них есть все основания быть высокомерными

Люди, которые просто милы, но не особенно хороши в чем-либо еще, не вызывают большого уважения. По сути, быть просто милым, не будучи по-настоящему в чём-то великолепным, довольно контрпродуктивно.

Это как если бы вы пытались компенсировать нехватку компетентности чрезмерной любезностью. Люди видят это насквозь. В таком случае даже ваша любезность не ценится так, как должна бы. Потому что люди знают, что у вас нет иного выбора, кроме как быть милым.

С другой стороны, люди, которые невероятно преуспевают в жизни, милы и скромны, но вызывают огромное уважение. Это потому, что им есть чем гордиться. И всё же они прилагают активные усилия, чтобы оставаться скромными.

Люди это чувствуют, и их ответ – уважать вас.

5. Им дают презумпцию добросовестности

Решения людей часто выставлены на всеобщее обозрение в обществе, и их судят окружающие. Когда они понятны другим, те их поймут.

Однако если ваши решения не имеют смысла для других, люди могут отреагировать двумя способами.

Если вы не вызываете большого уважения, они могут высмеять ваше решение. Но если вы уважения вызываете, они могут сказать что-то вроде: "Ну, я не знаю, зачем Джон это сделал. Мне это кажется бессмысленным. Но это же Джон – уверен, он наверняка всё продумал".

Когда люди вас уважают, они не только мирятся с вашими на первый взгляд бессмысленными решениями, но и чувствуют потребность понять, почему вы что-то сделали, потому что чувствуют, что здесь есть чему поучиться.

6. Они получают искренние комплименты

Делать комплименты другим большинству не свойственно от природы, потому что у каждого есть эго. И их центральная цель в жизни – чувствовать себя хорошо в отношении самих себя, а не делать так, чтобы хорошо чувствовали себя другие.

Именно поэтому осуждение, а не признательность, – преобладающий путь для многих людей. Когда вы осуждаете и высмеиваете кого-то, вы подсознательно говорите себе: "Ты лучше".

Осуждение для нас естественно, а комплименты другим – нет. Так что, если окружающие вас люди неоднократно хвалят вашу компетентность, это огромный признак того, что они действительно вас уважают.

7. Конкуренты и противники обращаются к ним за советом

Мы все работаем в конкурентной среде. Дети соревнуются за место лучшего в классе. Сотрудники соревнуются за повышение. Даже в некоторых компаниях друзей есть немного соперничества.

Общая тенденция в такой среде – казаться сильным и лучше конкурентов. Люди предвзято относятся к тому, чтобы просить совета у тех самых людей, с которыми конкурируют.

Однако признак того, что вас глубоко уважают, – это когда кто-то, с кем вы конкурируете, действительно обращается к вам за советом. Он признал перед самим собой, что вы знаете нечто, чего не знает он, и не боится показаться слабым, прося у вас совета.

Он уважает вас и хочет у вас учиться.

Ранее УНИАН сообщал, что порядочные люди незаметно калечат себе психику, совершая одну ошибку.

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