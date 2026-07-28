Эксперты определил лучшие сборки игровых ПК для разного бюджета в 2026 году

Рынок комплектующих по-прежнему испытывает последствия "RAMpocalypse", тем не менее собрать мощный и недорогой игровой ПК все еще возможно.

Журналисты популярного ресурса PC Gamer подготовили рекомендации по сборке игрового компьютера в 2026 году с учетом ситуации на рынке памяти. Предложенные конфигурации позволяют комфортно запускать даже самые требовательные игры с высокими настройками графики.

Список разбит для разных бюджетов и ожидаемого качества графики: 1080р, 2К и 4К.

Сборка для Full HD (1080p)

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Самая доступная сборка позволит комфортно запускать новые игры на высоком уровне качества при разрешении 1080p. Ее основу составляет мощный процессор AMD Ryzen 5 7600X и видеокарта RTX 5060 Ti с 8 ГБ VRAM.

Для оптимальной производительности рекомендуется установить 16 ГБ ОЗУ Corsair Vengeance DDR5-5200 и скоростной твердотельный накопитель SSD WD_BLACK SN7100 емкостью 1 терабайт. Для охлаждения в данной системе установлен кулер Thermalright Peerless Assassin 120 SE, питается система от блока питания be quiet! Pure Power 12 750W ATX 3.1.

В издании заявляют, что подобная конфигурация обойдется дешевле 1000 долларов.

Конфигурация для Quad HD (1440p)

Следующая конфигурация создана для геймеров, предпочитающих играть в разрешении 1440p. Основным компонентом здесь выступает восьмиядерный процессор Ryzen 7 7700X, работающий совместно с материнской платой Asus TUF Gaming B650E-E WiFi. Оперативной памяти здесь также 16 Гбайт Corsair Vengeance DDR5-5200, но SSD увеличен до 2 ТБ.

За производительность графики отвечает GeForce RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти, которая позволяет в полной мере насладиться преимуществами трассировки лучей и продвинутых технологий рендеринга. Игровой ПК с данными железом можно собрать до 2000 долларов.

Максимальная конфигурация для Ultra HD (4K)

Данная сборка предназначена для геймеров, которые стремятся получить максимально детализированную и качественную картинку в ультравысоком разрешении 4K. Основной элемент здесь – флагманский процессор Ryzen 7 9800X3D, который позволяет полностью раскрыть потенциал видеокарты GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти.

Рекомендуемый объем оперативной памяти увеличен вдвое – до 32 ГБ DDR5-6400, а SSD – до 4 ТБ. Также система оснащена материнской платой MSI MAG X870E Tomahawk WiFi, массивной системой жидкостного охлаждения be quiet! Light Loop 360mm и блоком питания Seasonic Prime TX мощностью 1300 Вт.

Эти комплектующие рекомендуются при наличии бюджета хотя бы в 5000 долларов.

Ранее Steam опросил своих пользователей и назвал самую оптимальную конфигурацию игрового ПК летом 2026 года. Звание самой популярной видеокарты досталось GeForce RTX 4060, а процессоры Intel впервые за долгое время сумели увеличить свою долю.

Меж тем эксперты выбрали 8 лучших видеокарт для компактных корпусов. Благодаря энергоэффективным архитектурам и продвинутому охлаждению, в 2026 году даже самые мощные GPU можно разместить в корпусах типа Mini‑ITX.

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