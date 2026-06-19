Через сутки у Путина все же прокомментировали удары Украины по Москве

Путин получает сводки регулярно, по несколько раз в день и, при необходимости, в любое время дня и ночи.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя масштабный дронный удар по Москве, заявил, что российская система противовоздушной обороны демонстрирует "высокие показатели работы" и рекомендовал посмотреть "впечатляющие кадры" последствий ударов России по Украине.

Об этом сообщил телеканал "Дождь". "Действительно, дроновые атаки продолжаются, принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что. Что касается президента, то он получает сводки регулярно, по несколько раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи", – сказал он.

Также Песков порекомендовал смотреть больше съемок из разных городов Украины, подвергающихся воздушным ударам российских оккупантов.

Видео дня

"Съемки впечатляют результатами ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться", – сказал пресс-секретарь Кремля.

Повторные удары по московскому НПЗ: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 июня украинские защитники повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Предыдущий удар был нанесен 16 июня.

Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы.

По данным источников Reuters, в результате этого удара была повреждена объединенная установка по переработке нефти Euro+, введенная в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы модернизации завода. В частности, установка включает секцию перегонки сырой нефти номинальной мощностью около 140 000 баррелей в сутки – 47% от мощности нефтеперерабатывающего завода, установку каталитического риформинга и установку гидроочистки дизельного топлива.

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