Удары по НПЗ в Москве и другим объектам противника: Генштаб раскрыл подробности ночной атаки

В частности, был поврежден железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

В ночь на 18 июня украинские защитники вновь нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Мощность нефтеперерабатывающего предприятия составляет более 12 млн тонн нефти в год. Оно задействовано в обеспечении российской армии. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия - на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания. По предварительным данным геолокации, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк", - отметили в Генштабе.

Кроме того, украинские защитники нанесли удары и по другим объектам противника. В частности, в Ростовской области была поражена нефтебаза "Гуково", которая используется армией РФ.

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Также Силы обороны атаковали автомобильный мост через реку Калка в районе населенного пункта Гранитное Донецкой области и железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе Роздольного, который ведет на территорию временно оккупированного Крыма. РФ использовала оба этих моста для военной логистики, подчеркнули в Генштабе.

СБУ также подтверждает успешную операцию Сил обороны по Московскому НПЗ. Там отметили, что, по предварительным данным, были поражены резервуарный парк, установка АВТ, осуществляющая первичную переработку сырой нефти, а также установка гидроочистки дизельного топлива.

"Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов… Повторные удары по Московскому НПЗ свидетельствуют о том, что украинские беспилотники могут систематически поражать важнейшие стратегические объекты противника в самом сердце РФ. Каждая такая атака вынуждает Россию тратить дополнительные ресурсы на ремонт, усиление противовоздушной обороны и перестройку логистики", - отметили в СБУ.

Также Генштаб сообщает о ряде других поражений российских объектов. В частности, в районе Соледара в Донецкой области был поражён командный пункт оккупантов. А в Мариуполе и Пятиполье в Донецкой области были поражены склады горюче-смазочных материалов РФ. А в районе Бойковского в Донецкой области - склад материально-технических средств.

Кроме того, разведка Сил обороны подтвердила поражение следующих объектов, которое произошло накануне:

Нефтеперекачивающая станция "Палкино" в Ярославской области, где подтверждено уничтожение семи резервуаров общим объемом 95 тыс. м³.

Цех подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области, где подтверждено повреждение трех резервуаров РВС-2000 и участка нефтепровода.

Нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае, где подтверждено повреждение пяти вертикальных резервуаров типа РВСП-30000.

Удары по РФ: важные новости

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку дронов на Москву. Также мэр российской столицы Сергей Собянин подтвердил поражение дронами Московского НПЗ. Кроме того, он сообщал о сбивании десятков дронов над Москвой.

На фоне удара Сил обороны в Москве начали массово жаловаться на работу российской ПВО, в частности задаваясь вопросами о том, как украинские дроны вообще могут долететь до города. В частности, в сети распространяется видео одного из жителей Москвы, который заявил, что вся Москва горит, и призывает эвакуироваться.

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