Об ударе по Москве промолчали: российское телевидение практически не показало последствия атаки

Российские государственные телеканалы практически проигнорировали масштабную атаку украинских беспилотников на Москву утром 18 июня. Несмотря на пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе, дым над столицей РФ и ограничения в работе аэропортов, федеральные СМИ либо вообще не упоминали об инциденте, либо уделили ему всего несколько секунд эфирного времени.

Как сообщает российское издание "Вот так", телеканалы "Россия 1", "Первый канал" и НТВ практически не освещали последствия атаки. Наибольшее внимание они уделили другим темам, в частности инциденту с автобусом в Брянской области и сообщениям о ситуации на фронте.

В частности, "Россия 1" ограничилась кратким сообщением о якобы 180 сбитых беспилотниках и атаке на Московский НПЗ. Информация о повреждениях жилых домов, торгового центра и других объектов в Москве в эфире не звучала.

Видео дня

"Первый канал" также лишь вскользь упомянул об атаке, уделив ей около двадцати секунд. При этом в сюжете не демонстрировались видео или фотографии последствий удара. После краткого упоминания журналисты перешли к освещению российских ударов по Украине.

Телеканал НТВ в утреннем выпуске новостей вообще не сообщил об атаке на Москву. Лишь в выпуске в 10:00 ведущие кратко упомянули о сбитых дронах и временных ограничениях в работе аэропортов.

По данным российских источников, нынешняя атака стала одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны. Основной целью стал Московский нефтеперерабатывающий завод, однако повреждения также зафиксированы в жилом секторе и на других объектах инфраструктуры. Из-за угрозы ударов в столице РФ временно ограничили работу всех аэропортов.

В Службе безопасности Украины подтвердили причастность к операции. По данным ведомства, в результате удара были повреждены резервуарный парк, установка первичной переработки нефти АВТ и установка гидроочистки дизельного топлива. Это уже вторая атака на Московский НПЗ в течение текущей недели.

Удар по Московскому НПЗ – что известно

Напомним, в ночь на 18 июня украинские дроны во второй раз за неделю поразили Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), а также нанесли удары по целям в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

После ударов украинских дронов жители Москвы начали жаловаться на "нефтяной дождь", который заметили в разных районах российской столицы. По информации СМИ, "нефтяной дождь" пошел в Люберцах и Железнодорожном районе российской столицы после атаки дронов, а людей призвали не выходить без необходимости из дома. Местные жители массово публикуют фото и видео чёрных пятен после дождя.

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