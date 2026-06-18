Об ударе по Москве промолчали: российское телевидение практически не показало последствия атаки

После краткого упоминания журналисты перешли к освещению российских ударов по Украине.

Российские государственные телеканалы практически проигнорировали масштабную атаку украинских беспилотников на Москву утром 18 июня. Несмотря на пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе, дым над столицей РФ и ограничения в работе аэропортов, федеральные СМИ либо вообще не упоминали об инциденте, либо уделили ему всего несколько секунд эфирного времени.

Как сообщает российское издание "Вот так", телеканалы "Россия 1", "Первый канал" и НТВ практически не освещали последствия атаки. Наибольшее внимание они уделили другим темам, в частности инциденту с автобусом в Брянской области и сообщениям о ситуации на фронте.

В частности, "Россия 1" ограничилась кратким сообщением о якобы 180 сбитых беспилотниках и атаке на Московский НПЗ. Информация о повреждениях жилых домов, торгового центра и других объектов в Москве в эфире не звучала.

Видео дня

"Первый канал" также лишь вскользь упомянул об атаке, уделив ей около двадцати секунд. При этом в сюжете не демонстрировались видео или фотографии последствий удара. После краткого упоминания журналисты перешли к освещению российских ударов по Украине.

Телеканал НТВ в утреннем выпуске новостей вообще не сообщил об атаке на Москву. Лишь в выпуске в 10:00 ведущие кратко упомянули о сбитых дронах и временных ограничениях в работе аэропортов.

По данным российских источников, нынешняя атака стала одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны. Основной целью стал Московский нефтеперерабатывающий завод, однако повреждения также зафиксированы в жилом секторе и на других объектах инфраструктуры. Из-за угрозы ударов в столице РФ временно ограничили работу всех аэропортов.

В Службе безопасности Украины подтвердили причастность к операции. По данным ведомства, в результате удара были повреждены резервуарный парк, установка первичной переработки нефти АВТ и установка гидроочистки дизельного топлива. Это уже вторая атака на Московский НПЗ в течение текущей недели.

Удар по Московскому НПЗ – что известно

Напомним, в ночь на 18 июня украинские дроны во второй раз за неделю поразили Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), а также нанесли удары по целям в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

После ударов украинских дронов жители Москвы начали жаловаться на "нефтяной дождь", который заметили в разных районах российской столицы. По информации СМИ, "нефтяной дождь" пошел в Люберцах и Железнодорожном районе российской столицы после атаки дронов, а людей призвали не выходить без необходимости из дома. Местные жители массово публикуют фото и видео чёрных пятен после дождя.

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