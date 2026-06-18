Reuters раскрыло последствия утренней атаки по НПЗ в Москве

Так, была повреждена объединенная установка по переработке нефти Euro+, введенная в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы модернизации завода.

Сегодняшняя атака беспилотниками на Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнафты" повредила перерабатывающие установки и вызвала многочисленные пожары на объекте. Об этом Reuters сообщили источники в отрасли.

По словам собеседников, в результате этого удара была повреждена объединенная установка по переработке нефти Euro+, введенная в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы модернизации завода.

В частности, установка включает секцию перегонки сырой нефти номинальной мощностью около 140 000 баррелей в сутки – 47% от мощности нефтеперерабатывающего завода, установку каталитического риформинга и установку гидроочистки дизельного топлива.

Видео дня

Помимо Euro+, как отметили источники, были повреждены некоторые вторичные блоки, межблочные трубопроводы и вспомогательное оборудование, пострадали и загорелись резервуары для хранения нефтепродуктов.

Удары по Москве: что известно

Как сообщал УНИАН, впервые НПЗ в Москве подвергся атаке 16 июня. Он остановил свою работу после ударов Сил обороны. В результате удара на предприятии была повреждена установка первичной переработки нефти, которая обеспечивает 53% мощности завода. На видео, подтвержденном агентством, виден сильный пожар и густой черный дым, поднимавшийся с нефтеперерабатывающего завода после удара. Журналисты отмечают, что один из блоков вскоре должен возобновить работу.

Также в ночь на 18 июня украинские защитники повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Он является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

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