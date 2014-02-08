Перехватить разговор Нуланд могли лишь несколько стран - Госдеп

Об этом заявила журналистам представитель госдепа Джен Псаки, пишет РИА Новости.

Отвечая на брифинге в пятницу на вопрос, считает ли Вашингтон Россию причастной к утечке, Псаки сказала: "У нас нет однозначного подтверждения. Мы говорим лишь, что российские чиновники были первыми, кто обратил внимание на запись. Только у нескольких стран есть возможности такого уровня".

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При этом представитель госдепа ушла от ответа на вопрос, могли ли перехватить разговор украинские спецслужбы.

Ранее в интернете появилась запись телефонного разговора Нуланд с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом, в котором она нецензурно отозвалась о роли ЕС в урегулировании украинского кризиса. Подлинность записи США формально признавать не стали, но Нуланд извинилась перед коллегами из ЕС. Чиновники США заявили о подозрениях, что за утечкой может стоять Россия, поскольку, по их словам, впервые ссылка на запись появилась в Twitter Дмитрия Лоскутова — помощника вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Лоскутов опубликовал ссылку 6 февраля, но еще 4 февраля запись появилась на украинских сайтах.

Скандальная публикация записи разговора помощника госсекретаря США Виктории Нуланд не отразилась на ее работе с представителями Евросоюза, утверждает Псаки.