Драки в парламенте оказались ”цирком”

Драки, которыми знаменит тайваньский парламент, на самом деле заранее подготовлены и тщательно спланированы, утверждают местные депутаты и политические обозреватели. Это делается для того, чтобы привлечь внимание СМИ и показать избирателям, насколько рьяно депутаты отстаивают свои позиции по ключевым вопросам, сообщает агентство Reuters.

Законодатели заранее договариваются надеть кроссовки перед тем, как устроить потасовку в парламенте, а потом собираются вместе выпить. Во время драки депутаты часто поворачиваются к репортерам и операторам, выкрикивая лозунги и демонстрируя плакаты.

Последняя такая схватка случилась 8 мая этого года, когда почти 40 депутатов пытались не пустить на рабочее место спикера парламента. В январе драка по аналогичному поводу продолжалась четыре часа. В ней участвовали до 50 депутатов, которые кидали в спикера туфлями, вырвали микрофон и бросили его в зал, пихались и таскали друг друга за галстуки.

В 2005 году одному из депутатов пришлось наложить несколько швов после того, как он получил удар мобильным телефоном, а в прошлом году один из парламентариев распылил в зале заседаний слезоточивый газ.