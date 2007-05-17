Премьер-министром Франции стал Франсуа Фийон

Премьер-министром Франции назначен Франсуа ФИЙОН, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Указ о назначении 53-летнего сенатора, экс-министра образования Ф.ФИЙОНА на должность главы правительства подписал Президент Франции Николя САРКОЗИ, который сам лишь накануне официально вступил на пост главы государства.

Ф.ФИЙОН, который в ходе предвыборной кампании был политическим советником Н.САРКОЗИ, сменит 53-летнего Доминика де ВИЛЬПЕНА, во вторник подавшего в отставку с поста премьера.