Премьер-министром Франции стал Франсуа Фийон
12:24, 17 мая 2007Мир
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Указ подписал Саркози
|Франсуа Фийон. Фото АР/Yahoo!
Указ о назначении 53-летнего сенатора, экс-министра образования Ф.ФИЙОНА на должность главы правительства подписал Президент Франции Николя САРКОЗИ, который сам лишь накануне официально вступил на пост главы государства.
Ф.ФИЙОН, который в ходе предвыборной кампании был политическим советником Н.САРКОЗИ, сменит 53-летнего Доминика де ВИЛЬПЕНА, во вторник подавшего в отставку с поста премьера.
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