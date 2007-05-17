Служебный роман во Всемирном банке: Пол Вулфовиц сам не уйдет
10:10, 17 мая 2007Мир
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Только если выгонят...
Президент Всемирного банка Пол ВУЛФОВИЦ не собирается подавать в отставку и при необходимости готов довести дело до голосования в Совете директоров этой организации, заявил в среду в Вашингтоне его адвокат Роберт БЕННЕТ.
|Пол ВУЛФОВИЦ
П.ВУЛФОВИЦУ грозит отставка из-за обвинений в фаворитизме. Специальная комиссии по этике пришла к выводу, что П.ВУЛФОВИЦ нарушил условия контракта, продвигая по службе и повышая зарплату своей подруге.
Комиссия выразила сомнение в том, что после этого скандала П.ВУЛФОВИЦ может оставаться на посту руководителя Всемирного банка.
Совет директоров ВБ решил продолжить сегодня обсуждение данного вопроса.
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