Лидеров киргизской оппозиции вызвали на допрос

Лидеров Объединенного фронта киргизской оппозиции Феликса КУЛОВА и Омурбека СУВАНАЛИЕВА вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности, сообщает информагентство "24.kg" со ссылкой на следственное управление ГКНБ. Вопрос о возможности их ареста представители ведомства оставили без ответа.

Ранее глава МВД республики Болотбек НОГОЙБАЕВ заявил, что если организаторы митингов попытаются скрыться, то их объявят в розыск. Также он сообщил, что по факту массовых беспорядков в киргизской столице прокуратура возбудила уголовные дела. В то же время, комментируя происшедшее на центральной площади Бишкека, министр заявил, что среди тех, кто спровоцировал столкновения с милицией, лидеров оппозиции не было.

Как сообщалось, вечером 19 апреля на бишкекской площади Ала-Тоо, где с 11 апреля проходят митинги оппозиции, начались беспорядки. Группа людей закидала милиционеров камнями и бутылками и попыталась прорваться к зданию правительства. В ответ сотрудники правоохранительных органов вытеснили митингующих с площади, а затем и из центра города. При этом они применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновую картечь. Позднее глава киргизского правительства Алмаз АТАМБАЕВ распорядился, чтобы упомянутые спецсредства против демонстрантов не использовались.

Сами лидеры оппозиции, выступая на пресс-конференции в ИА "24.kg", заявили, что столкновения начались по вине провокаторов, подосланных властями. Таким образом руководство страны, как заявил Ф.КУЛОВ, получило повод расправиться с оппозиционерами.