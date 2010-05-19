Известен один из посторонних в кабине самолета Качиньского

В кабине разбившегося под Смоленском 10 апреля польского Ту-154 находились посторонние лица.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна АНОДИНА.

«Установлено, что в кабине (пилотов) находилось лица, не являющиеся членами экипажа. Голос одного точно идентифицирован, голос другого или другие (голоса) подлежат дополнительной идентификации польской стороной» - сказала Т.АНОДИНА.

По ее словам, эта работа будет проведена незамедлительно.

В тоже время она сообщила, что совместно расшифрованы переговоры экипажа и идентификации голосов польских летчиков. Она подчеркнула, что работа осложнена из-за открытой кабины. Она также отметила, что для очистки записи была применена специальная аппаратура.

«Голоса членов экипажа – четко идентифицированы», - сказала она.

По ее словам, также расшифрованы наземные средства объективного контроля, в том числе переговоры диспетчера.

В свою очередь уполномоченный Польши в расследовании авиакатастрофы Эдмунд КЛИХ отметил, что для того, чтобы оценить, имело ли какое-то воздействие на экипаж присутствие посторонних на результаты полета, «нужно знать всю транскрипцию разговора этого лица».

Он отметил, что эта беседа происходила за 15-16 минут до столкновения с землей, «поэтому я не думаю, что это имело решающее влияние на причины этого события (катастрофы - УНИАН)».

Э.КЛИХ подчеркнул, что спешка никогда не должна быть причиной катастрофы, потому что всегда командир экипажа должен сам оценить обстановку и принять решение о заходе на посадку.

«Конечно, экипаж отдавал отчет, как важно участие господина Президента в катынских мероприятиях, и выбор резервного аэропорта привело бы к опозданию. Однако опоздание на мероприятие несоразмерно с тем, что случилось, поэтому пилот должен сам принимать решение», - сказал Э.КЛИХ. По его словам, на сегодняшний день сложно сказать, почему они приняли решение садиться.

Он отметил, что это будет расследоваться. В частности, вчера прилетел психолог из Института авиационной медицины, который должен по записям голосов определить уровень стресса у экипажа в момент захода на посадку.

«Какого-то давления (на экипаж) я не почувствовал», - сказал Э.КЛИХ.

Кроме того, Т.АНОДИНА подчеркнула, что вопрос о влиянии на экипаж должен «исследоваться».