Референдум о независимости Приднестровья признан состоявшимся
Референдум о независимости непризнанной республики Приднестровье признан состоявшимся.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на последние данные Центризбиркома непризнанной республики, на 15.00 местного времени в голосовании приняло участие 58,79% избирателей.
Референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие 50% избирателей плюс один. Предварительные итоги голосования будут обнародованы 18 сентября утром.
Избирателям предстоит ответить на два вопроса: "Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к РФ?" и "Считаете ли Вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской республики с последующим вхождением в состав Молдавии?".