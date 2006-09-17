Референдум о независимости Приднестровья признан состоявшимся

Референдум о независимости непризнанной республики Приднестровье признан состоявшимся.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на последние данные Центризбиркома непризнанной республики, на 15.00 местного времени в голосовании приняло участие 58,79% избирателей.

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие 50% избирателей плюс один. Предварительные итоги голосования будут обнародованы 18 сентября утром.

Избирателям предстоит ответить на два вопроса: "Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к РФ?" и "Считаете ли Вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской республики с последующим вхождением в состав Молдавии?".