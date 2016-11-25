Еврокомиссия подверглась масштабной кибератаке

00:16, 25 ноября 2016
Мир
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Еврокомиссия подверглась масштабной кибератаке, однако, утечки информации не произошло.

REUTERS

Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя учреждения.

По его словам, атака была успешно остановлена, утечки информации не произошло.

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В письме IT-службы Еврокомиссии, которое получило Politico, сказано, что речь идет о DoS-атаке, которая привела к замедлению интернет-соединения.

Сотрудник организации отметил, что «днем никто не мог работать, так как интернет пропадал дважды на несколько часов».

Ранее УНИАН сообщал, что хакеры получили доступ к ноутбуку, на котором хранились данные 134 386 действующих и вышедших в отставку военнослужащих ВМС США. 

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