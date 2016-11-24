Хакеры украли данные более 130 тысяч военнослужащих ВМС США
03:51, 24 ноября 2016Мир
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Хакеры получили доступ к ноутбуку, на котором хранились данные 134 386 действующих и вышедших в отставку военнослужащих ВМС США.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Navy Times.
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В заявлении поясняется, что 27 октября компания Hewlett Packard (HP) проинформировала ВМС США о том, что ноутбук одного из военнослужащих «был взломан».
В результате хакеры завладели информацией об именах и номерах социального страхования моряков.
«Военно-морской флот принимает этот инцидент крайне серьезно – для наших моряков это вопрос доверия», – отметил вице-адмирал Роберт Берк.
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