Хакеры украли данные более 130 тысяч военнослужащих ВМС США

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Navy Times.

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В заявлении поясняется, что 27 октября компания Hewlett Packard (HP) проинформировала ВМС США о том, что ноутбук одного из военнослужащих «был взломан».

В результате хакеры завладели информацией об именах и номерах социального страхования моряков.

«Военно-морской флот принимает этот инцидент крайне серьезно – для наших моряков это вопрос доверия», – отметил вице-адмирал Роберт Берк.