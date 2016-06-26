Могерини подготовила новую Европейскую стратегию в сфере внешней политики и политики безопасности

Об этом говорится в опубликованном на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности пресс-релизе.

Ожидается, что Могерини представит стратегию лидерам стран ЕС во время саммита, который пройдет в Брюсселе 28-29 июня.

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"Стратегия является результатом открытого и прозрачного процесса: за прошедший год были проведены широкие консультации с государствами-членами ЕС, европейскими институтами и европейским гражданским обществом в том числе", - отмечается в заявлении.

"Цель, даже существование нашего Союза ставится под сомнение. Однако наши граждане и мир нуждаются в сильном Евросоюзе как никогда ранее… Это стало даже актуальнее после референдума в Великобритании", — говорится в предисловии Могерини.

По ее словам, необходимо пересмотреть то, как работает Евросоюз.

"Мы знаем, каковы наши принципы, интересы и приоритеты. Нет времени для неопределенности: нашему Союзу нужна стратегия. Нам нужно общее видение и совместные действия", — заявила глава европейской дипломатии.

Ранее УНИАН сообщал, что Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини назначила Хельгу Шмид генсеком Европейской службы внешнего действия. Нынешний генсек Алан Ле Руа покидает этот пост по личным причинам.