Могерини подготовила новую Европейскую стратегию в сфере внешней политики и политики безопасности
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини подготовила и разослала странам-членам ЕС предварительные копии новой Европейской глобальной стратегии в сфере внешней политики и политики безопасности.
Об этом говорится в опубликованном на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности пресс-релизе.
Ожидается, что Могерини представит стратегию лидерам стран ЕС во время саммита, который пройдет в Брюсселе 28-29 июня.
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"Стратегия является результатом открытого и прозрачного процесса: за прошедший год были проведены широкие консультации с государствами-членами ЕС, европейскими институтами и европейским гражданским обществом в том числе", - отмечается в заявлении.
"Цель, даже существование нашего Союза ставится под сомнение. Однако наши граждане и мир нуждаются в сильном Евросоюзе как никогда ранее… Это стало даже актуальнее после референдума в Великобритании", — говорится в предисловии Могерини.
По ее словам, необходимо пересмотреть то, как работает Евросоюз.
"Мы знаем, каковы наши принципы, интересы и приоритеты. Нет времени для неопределенности: нашему Союзу нужна стратегия. Нам нужно общее видение и совместные действия", — заявила глава европейской дипломатии.
Ранее УНИАН сообщал, что Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини назначила Хельгу Шмид генсеком Европейской службы внешнего действия. Нынешний генсек Алан Ле Руа покидает этот пост по личным причинам.