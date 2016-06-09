Пентагон объяснил, почему армия Путина недолго будет иметь преимущество в случае конфликта в Прибалтике
Зампомощника министра обороны США по России, Украине и Евразии согласился с февральским докладом исследовательского центра RAND, что в настоящий момент НАТО не имеет достаточных ресурсов, чтобы противостоять России в странах Балтии, и Кремлю для взятия Таллина и Риги понадобится не больше 60 часов.
Об этом пишет "Гордон" со ссылкой на The Weekly Standard.
Как отметил Карпентер в ходе слушаний в комитете Сената США по международным отношениям, Россия в случае нападения на Эстонию или Латвию будет опережать США и по времени, и по расстоянию.
Впрочем, как отметил сотрудник минобороны США, эти преимущества будут нивелированы к концу 2017 года, когда на восточном фланге НАТО появится бригадная боевая группа.
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С начала 2014 года, когда Россия начала агрессию в отношении Украины, отношения между НАТО и Кремлем охладели и продолжают ухудшаться.
О планах НАТО увеличить численность войск в странах, граничащих с РФ, стало известно в конце прошлого года. Представители США заявляли, что целью их усилий в Европе является успокоение союзников более широкой активностью по сдерживанию любых агрессивных действий со стороны России.
По данным западных СМИ, в Польшу и страны Балтии планируется перебросить четыре батальона общей численностью до 4000 человек. Как сообщалось, два батальона предоставят США, по одному - Великобритания и Германия.