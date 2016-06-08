Россия и ее союзники планируют создать объединенную систему противовоздушной обороны

Об этом сообщил генсек ОДКБ Николай Бордюжа на пресс-конференции в Ереване, передает Deutsche Welle.

"Создание таких региональных систем - это первый этап. Второй этап - это объединение деятельности этих систем под единые правила и единые установки, что позволит создать систему ПВО над всем пространством ОДКБ", - сказал Бордюжа в среду, 8 августа.

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Генсек также добавил, что страны ОДКБ "почти согласовали проект стратегии коллективной безопасности до 2025 года".

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Москва уже имеет совместную систему пво с Беларусью и Казахстаном. Сейчас речь идет о создании совместной системы ПВО с Арменией.

Кремль активизировал сотрудничество со странами ОДКБ после аннексии украинского Крыма в 2014 году и активизации противостояния со странами Запада. При этом Москва и раньше активно критиковала намерения стран НАТО, развивать системы противоракетной обороны в Восточной Европе.