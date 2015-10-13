Der Spiegel: ЕС обсуждает конец Асада

Об этом сообщают Маркус Бекер и Северин Вайланд в своей статье «ЕС обсуждает конец Асада», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Убедительные слова министров иностранных дел Европейского Союза: «Режим Асада несет основную ответственность за гибель 250 000 человек и переселение миллионов». Это они заявили после встречи в Люксембурге. В заключительном документе речь идет о «беспорядочных бомбардировках гражданских объектов, таких как школы и больницы»; также резко осуждается использование бочковых бомб и химического оружия сирийским правительством.

Но после военной интервенции России на стороне сирийского правителя Башара аль-Асада, Запад, похоже, чувствует себя вынужденным, в случае сомнений, также вести переговоры с представителями его режима.

«Мы нуждаемся в Дамаске и России в некотором роде», сказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. «Будет крайне плохо, если еще десятки или даже сотни тысяч сирийцев станут беженцами из-за нескоординированных бомбардировок».

ЕС критикует российскую военную интервенцию

Переговоры о переходе «возможны, только если режим Асада также будет сидеть за столом, даже если он не может быть частью будущего Сирии», заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо. Точно так же, выразился его британский коллега Филипп Хаммонд. Долгосрочное сотрудничество с Асадом «только толкнет оппозицию в объятия «Исламского государства». Но в том, что касается способа и времени ухода Асада, можно быть гибким. В совместном заявлении государств говорится, что не может быть долгосрочного решения конфликта с Асадом.

То есть, они настаивают на уходе Асада, но готовы быть гибкими в том, как будет выглядеть политический конец правителя. По данным одного из дипломатов ЕС, идеальным решением считается, если правительство Асада примет участие в переходе, а затем отступит. Это в теории.

Однако, без поддержки России, что представляется очевидным, не будет никакого отступления Асада. Готовы ли к этому россияне? Своим военным вмешательством, в любом случае, Владимир Путин поддерживает в настоящее время режим Асада. Военные удары Москвы, которые вместо «Исламского государства» (ИГ) частично определили своей целью умеренную оппозицию, должны немедленно прекратиться, потребовали министры ЕС в своей декларации.

В столицах ЕС надеются, что Путин рано или поздно позволит Асаду пасть. Так, Москва сможет, во-первых, представить себя мировой державой, которая является достаточно влиятельной, чтобы решить даже самые сложные конфликты. Во-вторых, Москва, по мнению дипломатов, вероятно, будет очень заинтересована в том, чтобы участие в Сирии было как можно более кратковременным. Потому что оно не только обременяет уже изрядно пострадавшую российскую казну, но и – в отличие от участия в Восточной Украине и аннексии Крыма – также непопулярно среди российского народа.

Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер занял сдержанную позицию. «Хорошее решение не упадет с неба», сказал он своим коллегам в ЕС. Теперь все зависит от маленьких шагов. По мнению Штайнмайера, людям бы очень помогло, если бы Россия могла склонить Сирию к тому, чтобы та соблюдала выраженный в резолюции ООН 2139 запрет на использование бочковых бомб, и в качестве дальнейшего шага сделала возможным доступ гуманитарной помощи к территориям, на которых не ведутся боевые действия.

Все говорят, что необходимы переговоры с Асадом

Весной Штайнмайер не исключал переговоры с режимом Асада, и даже канцлер Ангела Меркель удивила всех в сентябре, когда заявила, что «необходимо вести переговоры со многими участниками, также с Асадом». Берлин в то время не хотел, чтобы это понимали, как смену курса.

Спешка, с которой многие в ЕС сейчас призывают к переговорам с Асадом, вызывает у Штайнмайера видимую осторожность. Его немного удивляет, «что до начала гражданской войны, все были согласны, что с Асадом не нужно вести переговоры. Теперь – после пятилетней гражданской войны и 270 000 погибших – все говорят, что нужны переговоры с Асадом», сказал политик СДПГ в понедельник.

Как мантру в течение трех недель Штайнмайер повторяет, что специальный представитель ООН-Сирия Стаффан де Мистура сам ведет переговоры с режимом Асада и самим Асадом. В Люксембурге, министр иностранных дел Германии подчеркнул, что переговоры с Асадом «не принесут решающих перемен».

Гораздо важнее, удержать США и Россию друг возле друга, и наладить поврежденные отношения между некоторыми арабскими партнерами. Министр иностранных дел Германии явно говорил о Саудовской Аравии и Иране, двух странах, которые в сирийском конфликте преследуют свои собственные противоречащие друг другу интересы, и которые он посетит в ближайшее время. Он хочет попытаться «построить мост», так описал свою роль Штайнмайер и вновь подчеркнул необходимость, подключить к решению сирийского конфликта региональных игроков, в том числе Турцию.

«Без этого», убежден Штайнмайер, «переговоры с Асадом не приведут к желаемому результату».