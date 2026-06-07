Украина перенесла войну в дома россиян, – CNN

Украинские беспилотники все чаще добираются до российского тыла, заставляя жителей Москвы и Санкт-Петербурга ощутить на себе последствия войны.

Массированные атаки украинских беспилотников по территории России все чаще заставляют жителей крупных российских городов ощущать последствия войны, которая раньше казалась для многих далекой.

Как пишет CNN, наряду с угрозой ударов, россияне сталкиваются с перебоями в работе инфраструктуры, ограничениями доступа к интернету и ростом недовольства из-за затянувшегося конфликта.

Одной из пострадавших во время масштабной атаки украинских дронов 17 мая стала жительница Зеленограда Елена Владимировна. По ее словам, около четверти четвертого утра она проснулась от громкого жужжания беспилотников над домом.

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"Под нами, под балконом, есть навес, похожий на выступ. Дрон упал на этот навес, а затем вспыхнул, начал подниматься черный дым", – рассказала женщина.

В результате удара загорелась комната в ее квартире. Елена и ее сын сначала пытались самостоятельно потушить пламя, однако после нового взрыва были вынуждены эвакуироваться.

Через несколько дней после атаки дом оставался поврежденным.

"Надеюсь, что больше они не придут. Мы еще живы. Это самое главное", – сказала она.

Впоследствии женщина добавила:

"Надеюсь, что война скоро закончится".

Удары по России становятся все более ощутимыми

В последние месяцы Украина активизировала дальнобойные атаки по российской территории. Под удар попадают не только военные объекты, но и инфраструктура, что влияет на повседневную жизнь населения.

В частности, удары по нефтеперерабатывающим заводам уже вызвали проблемы с топливом в некоторых регионах. Во временно оккупированном Крыму власти даже ввели нормирование продажи бензина.

Показательной стала атака на Санкт-Петербург во время проведения Петербургского международного экономического форума. Из-за угрозы ударов жителям отдельных районов рекомендовали оставаться дома.

Жительница Кронштадта рассказала, что в ночь на субботу не могла заснуть из-за работы беспилотников и систем ПВО.

"Спать было невозможно. Гудение было настолько громким, что я боялась, что наш многоквартирный дом может быть как-то поврежден", – отметила она.

Зеленский: Россия должна получить сигнал

Президент Украины Владимир Зеленский назвал серию дальнобойных ударов оправданным ответом на российскую агрессию:

"На этот раз дальнобойные удары Украины достигли Московской области, и мы посылаем россиянам четкий сигнал: их правительство должно прекратить эту войну".

По данным российских властей, во время атаки 17 мая по территории РФ было запущено более 500 беспилотников. В Московской области сообщали о трех погибших.

Социальный антрополог Александра Архипова считает, что после начала полномасштабного вторжения между Кремлем и жителями крупных городов сформировался своеобразный негласный общественный договор.

"Мэр Москвы приложил много усилий, чтобы создать впечатление, что войны нет. Это было обязательство перед жителями Москвы: "Живите своей жизнью, для вас нет войны", – сказала исследовательница.

Впрочем, по ее мнению, этот подход начинает давать трещины. Дополнительное недовольство вызывают ограничения доступа к интернету, блокировка популярных мессенджеров и продвижение государственного мессенджера Max.

Россияне все чаще говорят о мире

Среди жителей пострадавших районов все чаще раздаются призывы к прекращению войны. Житель Зеленограда Максим, чья квартира также пострадала от атаки, заявил, что больше всего его поражают человеческие потери.

"Вся моя семья в Литве просто шокирована тем фактом, что гибнут украинцы и россияне. Это самое главное. Славяне убивают славян", – сказал он.

Мужчина не скрывал эмоций по поводу затягивания конфликта:

"Я полностью за то, чтобы это закончилось. Скорее, черт возьми!"

Об усталости от войны говорят и жители подмосковных Химок, где еще один дрон повредил жилой дом. Местная жительница Надежда призналась, что после пережитого начала бояться даже обычных звуков.

"Меня теперь пугает все, даже если это просто то, что какие-то подростки запускают петарды", – сказала она.

Другая жительница города, Елена, также выразила желание как можно скорее закончить войну.

"Я бы хотела мира. Хотела бы, чтобы все это поскорее закончилось", – подчеркнула женщина.

По данным независимого российского "Левада-центра", уже 62% опрошенных россиян поддерживают переход к мирным переговорам, тогда как продолжение боевых действий поддерживают лишь 27%. На фоне ударов по российскому тылу и экономических трудностей признаки общественной усталости от войны становятся все более заметными.

Война в Украине – главные новости

Как сообщал УНИАН, украинские удары дронов по россиянам являются частью масштабной кампании по ликвидации снабжения вражеских войск. Они являются важным фактором, усиливающим оптимизм в отношении того, что Украина наконец берет верх.

По данным СМИ, украинские дроны средней дальности вынуждают Россию либо принимать дорогостоящие или трудоемкие меры безопасности при переброске войск, продовольствия, боеприпасов и топлива, либо рисковать дальнейшими расходами.

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