Дроны 'разнесли' нефтебазу в Крыму (видео)

Топливная инфраструктура оккупированного полуострова остается одной из главных целей украинских ударов.

В ночь на 7 июня украинские ударные беспилотники поразили Семиколодезскую нефтебазу в поселке Еди-Кую Керченского района временно оккупированного Крыма. Об этом свидетельствуют данные спутникового мониторингового сервиса NASA FIRMS, который зафиксировал пожар на объекте.

Возгорание было зарегистрировано в 02:31 по местным координатам. Перед этим российские мониторинговые каналы в течение нескольких часов сообщали о движении беспилотников в направлении Керченского района.

По информации из открытых источников, Семиколодезная нефтебаза имеет небольшой резервуарный парк, состоящий из семи резервуаров разного объема. Точная вместимость хранилищ неизвестна.

Нефтегазовая инфраструктура оккупированного Крыма остается одной из приоритетных целей для украинских сил. Такие удары направлены на нарушение логистики российской армии, которая использует полуостров в качестве тыловой базы для накопления войск, поставок топлива и проведения ротаций.

Что предшествовало

Это уже не первая атака на топливные объекты в Крыму за последнее время. В ночь на 30 мая 412-я бригада беспилотных систем "Nemesis" нанесла удар по нефтебазе в Феодосии. По имеющимся данным, дроны-камикадзе FP-1/2 украинского производства попали как минимум в три резервуара с нефтепродуктами.

Кроме того, украинские дроны взяли под фактический огневой контроль важный логистический маршрут оккупантов на оккупированном юге – дорогу из Мелитополя в Крым.

В мае министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина начала операцию по уничтожению российской логистики на оккупированных территориях. По словам экспертов, систематические удары по автодорогам на оккупированном юге создали реальные проблемы для россиян в прифронтовой зоне и в оккупированном Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: