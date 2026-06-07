Американец купил на Temu три скоростных катера: их испытания закончились катастрофой

Когда блогер открыл один из ящиков, в которых прибыли катера, он понял, что все пойдет не по плану.

Американец из штата Канзас купил на китайском маркетплейсе Temu три скоростных мини-катера. Мужчина решил испытать их на озере, но все закончилось полным провалом, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала Westen Champlin регулярно тестирует необычные транспортные средства. В одном из своих видео он вместе со своими друзьями решил испытать китайские электрические мини-катера, которые были заказаны на Temu.

Когда блогер открыл один из ящиков, в которых прибыли катера, он понял, что размер здесь станет проблемой. Катера оказались очень маленькими.

Видео дня

Блогер и его друг все же смогли втиснуться внутрь катеров, после чего приступили к испытанию. Друг мужчины успешно пронесся по воде, а блогер утопил два катера.

"Клянусь Богом, в конце она превратилась в торпеду. Мы видели, на что способны эти штуки, когда они загружены до предела. Катера были действительно хороши. Прямо до того момента, как в обеих появилась дыра в ту же секунду, когда я в них сел. Так что либо они бракованные, либо мне нужно сесть на диету", - сказал американец.

В итоге мужчина решил спустить на воду более крупную лодку, которую он купил два года назад. Компания отправилась на озеро со своим флотом, но уровень воды был низким.

Более крупная лодка застряла, так как она оказалась слишком тяжелой, а у последнего электрического катера разрядилась батарея. К тому времени, как наступила ночь, все три лодки оказались в затруднительном положении.

Затем блогер решил с помощью внедорожника Ford Bronco вытащить все лодки с озера, но автомобиль застрял. Позже друзья решили пригнать внедорожник Mercedes G-Class, но и он застрял.

Друзья позвонили своему другу по имени Аарон, чтобы тот привез свой пикап, но даже он застрял. Так легкое на первый взгляд путешествие по озеру обернулось настоящей катастрофой.

Американец испытал электрокар Tesla без кузова

Ранее YouTube-блогер Ремми Эванс купил электромобиль Tesla Model 3 без кузова и большей части отделки интерьера всего за 2000 долларов. Он проверил, на что способен автомобиль в таком состоянии.

Эванс соорудил импровизированный ремень безопасности и проехал на "обнаженном" электромобиле 25 минут по дорогам общего пользования. Затем мужчина устроил дрифт, покатался по бездорожью и перепрыгнул через грязевую преграду на участке своего друга.

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