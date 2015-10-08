Генсек НАТО: Абхазия и Южная Осетия являются частью Грузии, Россия должна отозвать признание их независимости

Такое заявление он сделал в четверг в Брюсселе по завершении заседания Комиссии Грузия-НАТО, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Территориальная целостность и суверенитет Грузии должны уважаться в рамках ее международно признанных границ. Мы продолжаем призывать Россию отозвать признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии как независимых государств. Россия не может изменять реальность международного права. Абхазия и Южная Осетия являются частью Грузии", - подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, отношения НАТО и Грузии - "на правильном пути, и Грузия - на правильным пути".

"Сегодня мы приветствовали достигнутый прогресс, но еще многое надо сделать. Мы должны видеть больше прогресса в ключевых сферах, особенно в сфере главенства права и независимости судебной системы. НАТО поддерживает грузинские евроатлантические устремления", - подчеркнул генсек НАТО.