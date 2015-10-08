В НАТО приняли решение об усилении Сил реагирования

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом журналистам после завершения заседания министров сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте такжеСтолтенберг: Союзники по НАТО едины в защите своих членов и демократических ценностей, а также в поддержке партнеров

«Мы только что сделали шаг, чтобы сделать коллективную защиту НАТО сильнее. Мы дали зеленый свет плану усиления Сил реагирования НАТО, включая командование и контроль, и сейчас у нас есть все, чтобы сделать Силы реагирования более сильными, более быстрыми и действенными», - сказал Столтенберг.

Читайте такжеУ Лаврова считают, что отчеты ОБСЕ по Украине должны отражать "протесты населения против политики Киева"

Он подтвердил, что в составе этих сил будет до 40 тыс. военных, что вдвое больше, чем сейчас.

«Силы сверхбыстрого реагирования НАТО будут способны развернуться за 48 часов. Эти силы будут способны иди везде, где необходимо, чтобы сдерживать и защищать от угроз», - добавил генсек Альянса.

Столтенберг напомнил об уже существующих небольших штабах в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Болгарии, Румынии, которые «облегчат развертывание наших сил для проведения учений или для противостояния угрозе».

«Сегодня мы согласовали план создать две новых единицы в Венгрии и Словакии. Мы увеличили наше присутствие в восточной части, у наших союзников. Это важно, чтобы увеличить наши возможности усилить союзников на востоке», - подчеркнул он.

Читайте такжеВ США расследуют ошибки спецслужб, которые недооценили масштаб операции РФ в Сирии - Reuters

Генсек НАТО также сообщил, что Германия согласилась стать государством-лидером для Сил сверхбыстрого реагирования на период 2019-2022 годов.

«Я также приветствую вклад Великобритании - предоставить больше военных на ротационной основе странам Балтии и Польше», - сказал Столтенберг.