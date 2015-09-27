В Москве полиция задерживает участников "Марша мира"

В Москве полиция задержала практически всех участников «Марша мира».

Как передает собственный корреспондент УНИАН, после начала движения небольшой колонны участников мероприятия полиция начала выборочное задержание, в первую очередь людей, которые держали маленькие листочки с надписью «Марш мира».

Также были задержаны лица, которые пытались не допустить задержания и вступить в диалог с полиций. Таким образом, в автозак попал один из организаторов акции Алексей Домников.

На данный момент выборочные задержания продолжаются. Полиция действует достаточно агрессивно.

К месту проведения акции прибыл российский ОМОН.

Перед задержанием некоторые из участников выкрикивали «Позор!», а также пели гимн Украины.

На данный момент задержаны практически все лица, которые каким-то образом продемонстрировали свою поддержку Украине.

Как заявил УНИАН один из участников акции, он пришел на марш, чтобы высказать свой протест против агрессивной политики Российской Федерации, причем не только в Украине, но и в других странах.

«Россия ведет агрессивную. Политику против своих соседей последние десятилетия, была создана «банановая республика Приднестровье», была война в Грузии, потом нападение на Украину, сейчас — Сирия», - сказал собеседник агентства Анатолий.

Как сообщал УНИАН, один из организаторов акции Домников перед началом марша сообщил, что «Москва и Санкт-Петербург отказались исполнять незаконные решения мэрии и администрации и проведут в этот день «Акт гражданского неповиновения государственному произволу» - без политической символики, так как акция гражданская, а не политическая». По словам Домникова, аналогичные акции проходят в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Воронеже, в этих городах акции согласованы с властями. в Саратове пройдут пикеты. Кроме того, «Марш мира» 27 сентября» проведут в Лос-Анджелесе, США.

При это он подчеркнул, что акция в Москве не согласована. поэтому существует риск задержаний - за участие в несанкционированном публичном мероприятии.

«Народный сход по закону не требует согласования с властями. Прогулка по городу, разумеется, тоже. Но полиция все равно может счесть это массовым мероприятием, если у участников будет соответствующая атрибутика», - сказал он и отметил, чтобы не было задержаний полицией, организаторы попросили участников не брать с собой транспаранты, плакаты, флаги, ленточки и значки, а также не выкрикивать лозунги.