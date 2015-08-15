В результате серии терактов в Ираке погибло не менее 20 человек

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Reuters.

"Ранее поступала информация об 11 погибших в результате взрыва автомобиля в шиитском районе Хабибия", - передает издание.

В этом районе в начале этой недели уже погибли более 70 человек, также в результате взрыва грузовика.

Пока никто не взял на себя ответственность за эти взрывы.

Шиитские районы иракской столицы часто атакуют боевики Исламского государства, которые считают шиитов еретиками.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля на рынке в городе Бани-Саад на востоке Ирака взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта погибло более 100 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".