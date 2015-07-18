В результате теракта в Ираке погибли более 100 человек
03:12, 18 июля 2015Мир
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В пятницу на рынке в городе Бани-Саад на востоке Ирака взорвался заминированный автомобиль.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" / cubiclane.com
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Взрыв прогремел в тот момент, когда люди собрались на рынке для празднования окончания месяца Рамадан.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В автомобиле находились три тонны взрывчатки.
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Число жертв взрыва, по данным полиции, превысило 100 человек.
Ранее УНИАН сообщал, что в результате трех террористических актов в столице Ирака Багдаде в воскресенье, 12 июля, погибли 35 человек, более 100 получили ранения.
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