В результате теракта в Ираке погибли более 100 человек

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Взрыв прогремел в тот момент, когда люди собрались на рынке для празднования окончания месяца Рамадан.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В автомобиле находились три тонны взрывчатки.

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Число жертв взрыва, по данным полиции, превысило 100 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате трех террористических актов в столице Ирака Багдаде в воскресенье, 12 июля, погибли 35 человек, более 100 получили ранения.