Террорист-смертник на заминированном авто въехал в автобус с паломниками - СМИ

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пакистанскую газету DAWN, теракт произошел в городском районе Ахтарабад. Среди раненых есть женщины, дети и пять полицейских.

В автобусе находились не менее 46 пассажиров. После взрыва автобус загорелся. Полиция и военные быстро оцепили место теракта, ведется расследование. Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Президент Пакистана Мамнун Хуссейн и премьер Наваз Шариф уже осудили теракт.

Как сообщалось, в Белуджистане, наиболее крупной по территории и богатой природными ресурсами и при этом наименее населенной провинции Пакистана, действуют как местные сепаратисты, добивающиеся независимости провинции, так и радикальные исламисты, в том числе пакистанские талибы.

В январе и феврале 2013 года в Кветте произошли два взрыва, которые унесли жизни около 200 человек, по большей части шиитов-хазарейцев. Ответственность за теракты взяла на себя суннитская террористическая группировка ”Лашкар-э-Джангви”.

В июне по меньшей мере 25 человек погибли, когда экстремисты взорвали в Кветте автобус со студентками, а потом атаковали больницу, куда доставили раненых. В августе до 40 человек скончались при теракте на похоронах полицейского в городской мечети.

Шииты составляют около одной пятой населения Пакистана. Большинство мусульман в стране - сунниты. Шииты часто становятся целями террористических суннитских группировок.